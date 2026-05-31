Ένα 20χρονο κορίτσι έπεσε θύμα ανήλικης συμμορίας όταν της επιτέθηκαν ενώ περπατούσε στο Μοναστηράκι, με σκοπό να της πάρουν το κινητό.

Άγουρη συμμορία αποτελούμενη από δύο κορίτσια και δύο αγόρια. Όλοι από 14 μέχρι 16 ετών.

Επιτέθηκαν σε 20χρονη περαστική ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας για να της κλέψουν το κινητό. Τη χτύπησαν με μανία σε κεφάλι και κοιλιά και την άφησαν χτυπημένη στη μέση του δρόμου.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν τα τέσσερα παιδιά στην Ιερά οδό. Όπως διαπιστώθηκε, όμως, τα δύο αγόρια ήταν γνώριμα των Αρχών.

Οι δύο ανήλικοι πριν από περίπου 10 μέρες είχαν χτυπήσει ξανά. Έφτασαν πεζοί σε βενζινάδικο στο Παγκράτι και με ένα μεγάλο μαχαίρι απείλησαν τον υπάλληλο. Του πήραν το κινητό του αλλά και χρήματα. Κι όμως μετά από αυτό κυκλοφορούσαν ελεύθεροι.

«Φέρε τα λεφτά» κατευθείαν με το μαχαίρι στο χέρι. Μπήκαν μέσα στο βενζινάδικο, ζήτησαν τα λεφτά, τα δώσαμε γιατί δεν γινόταν να βάλουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο. Δεν πρόλαβα να κάνω κάτι, κάλεσα κατευθείαν την αστυνομία», είπε το θύμα τους.

«Στο κόκκινο» η εγκληματικότητα και οι συμπλοκές

Στο ηχητικό ντοκουμέντο που φέρνει στο φως αποκλειστικά το MEGA καταγράφεται ένας σοκαριστικός διαδικτυακός διάλογος μεταξύ ανηλίκων. Κλείνουν ραντεβού για μαχαιρώματα στο Μαρούσι.

«Σάββατο πες μου ώρα, θα έρθω, θα έρθω! Απλά να ξέρεις σε στενό θα πλακωθούμε. Αν τη φας τη μαχαιριά συνεχίζω να το λέω αυτό θα είμαστε σε στενό για να μπορώ να φύγω».

Αν και πρόκειται για γεγονός που θα μπορούσε να στοιχίσει μια ανθρώπινη ζωή, ο ανήλικος ακούγεται να επιμένει ότι θα φέρει στο ραντεβού μαχαίρι.

«Θα έρθω Σάββατο και θα έχω φέρει μαχαίρι. Αγόρι μου, εγώ σου λέω το μαχαίρι το φέρνω. Άμα θες πλακωνόμαστε κανονικά δεν έχω θέμα, δεν έχω θέμα. Μιλάμε για street fights δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος».

Το ηχητικό αυτό αναρτήθηκε στα social media για μερικά likes και σχόλια.