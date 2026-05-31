Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ένας 15χρονος μαθητής, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (31/5) μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μαζί με τους φίλους του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Σμύρνη, όταν ο ανήλικος προμηθεύτηκε ένα μπουκάλι ποτό από μίνι μάρκετ της οδού 25ης Μαρτίου, κάνοντας χρήση πλαστής ταυτότητας που εμφάνιζε ενήλικο άτομο. Στη συνέχεια, κατανάλωσε το αλκοόλ μαζί με τους φίλους του, με αποτέλεσμα να υποστεί λιποθυμικό επεισόδιο λόγω έντονης αδιαθεσίας. Η παρέα του ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες για τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, καθώς ο 15χρονος τον εξαπάτησε με την πλαστή ταυτότητα. Παράλληλα, οι Αρχές έκριναν πως δεν συντρέχει λόγος σχηματισμού δικογραφίας ούτε σε βάρος των γονέων του ανηλίκου.