Μεγάλα τουριστικά projects, νέες μονάδες πολυτελείας και boutique επενδύσεις υψηλών προδιαγραφών προχωρούν σε Κρήτη, Ιόνιο αλλά και Αττική, επιβεβαιώνοντας ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ελληνικό τουρισμό παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό. Από resorts δεκάδων εκατ. ευρώ μέχρι μικρότερες αλλά ποιοτικές αναπτύξεις, η αγορά της φιλοξενίας συνεχίζει να κινείται με επίκεντρο τις σύγχρονες εμπειρίες διαμονής, τη βιωσιμότητα και την αναβάθμιση των υποδομών.

Λασίθι

Στο πλαίσιο αυτό και ειδικότερα στο Λασίθι δρομολογείται μία από τις μεγαλύτερες νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις στην Κρήτη, μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων στην περιοχή «Αριγανιές – Κατσελιός – Λίμνη – Αμπέλι – Κήπος» της Δημοτικής Κοινότητας Βρουχά, στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου.

Το νέο resort θα διαθέτει 159 δωμάτια και συνολικά 374 κλίνες, ενώ το συνολικό ύψος της επένδυσης υπολογίζεται στα 74,35 εκατ. ευρώ. Φορέας ανάπτυξης του έργου είναι η ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ Α.Ε., με τη χρηματοδότηση να προβλέπεται μέσω συνδυασμού τραπεζικού δανεισμού, ιδίων κεφαλαίων αλλά και πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε ενιαία έκταση άνω των 71 στρεμμάτων που προκύπτει από την ενοποίηση τριών ακινήτων στην περιοχή της Πλάκας και του Βρουχά.

Το project περιλαμβάνει 31 κτίρια δωματίων διαφορετικών τύπων, ένα κεντρικό κτίριο υποδοχής με reception και lobby, εμπορικό κατάστημα, χώρους συνεδριάσεων, εγκαταστάσεις ευεξίας και γυμναστηρίου, κλειστή πισίνα, χώρους κομμωτηρίου και ονυχοπλαστικής, καθώς και εστιατόρια και pool bar.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων και στη σύνδεση της μονάδας με το φυσικό τοπίο της περιοχής, στοιχείο που πλέον αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των νέων τουριστικών αναπτύξεων στην Κρήτη.

Το νέο ξενοδοχείο έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμική που εμφανίζει τα τελευταία χρόνια η ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου και της Ελούντας, όπου καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για πολυτελείς μονάδες και σύνθετες τουριστικές επενδύσεις.

Λευκάδα

Την ίδια στιγμή, νέα boutique επένδυση υψηλών προδιαγραφών προχωρά και στο Μεγανήσι Λευκάδας, όπου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη δημιουργία του νέου 5άστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», στην περιοχή «Κομινά» Βαθέως.

Η νέα μονάδα θα διαθέτει 16 δωμάτια και 10 διαμερίσματα συνολικής δυναμικότητας 75 κλινών, επενδύοντας σε πιο ιδιωτικές και εξατομικευμένες εμπειρίες διαμονής, οι οποίες παρουσιάζουν ολοένα μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά πολυτελούς φιλοξενίας.

Το συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε αμφιθεατρική έκταση περίπου 17,6 στρεμμάτων και θα αποτελείται από επτά κτίρια συνολικής δόμησης περίπου 1.400 τ.μ. Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν reception, lobby, εστιατόριο, business center, χώρους διοίκησης και υποστηρικτικές λειτουργίες.

Παράλληλα, προβλέπονται δύο κοινόχρηστες πισίνες, δέκα ιδιωτικές πισίνες για βίλες και σουίτες, γήπεδο τένις και διαμορφωμένοι υπαίθριοι χώροι που θα ακολουθούν τη φυσική κλίση του οικοπέδου ώστε να περιορίζεται η περιβαλλοντική επιβάρυνση και η αλλοίωση του τοπίου.

Η μονάδα θα διαθέτει συνολικά 32 θέσεις στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένων θέσεων για ΑμεΑ και χώρου στάθμευσης τουριστικού λεωφορείου, ενώ φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.

Η νέα επένδυση έρχεται να ενισχύσει το τουριστικό αποτύπωμα του Μεγανησίου, ενός προορισμού που τα τελευταία χρόνια προσελκύει ολοένα περισσότερες επενδύσεις μικρής και μεσαίας κλίμακας με έμφαση στο luxury και boutique προϊόν.

Μέγαρα

Κινητικότητα καταγράφεται και στην Αττική, όπου εγκρίθηκε νέο ξενοδοχειακό project στα Μέγαρα. Πρόκειται για ξενοδοχείο 4 αστέρων που θα ανεγερθεί σε τετραώροφη οικοδομή με υπόγειο και δώμα, σε οικόπεδο περίπου 446 τ.μ. επί των οδών Σαρανταπόρου και Κιλκίς.

Για το έργο έχει ήδη εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μεγαρέων, ενώ φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Α.Ε.

Παρότι μικρότερης κλίμακας σε σχέση με τις μεγάλες τουριστικές αναπτύξεις της Κρήτης και του Ιονίου, η νέα μονάδα στα Μέγαρα αποτυπώνει τη σταδιακή ενίσχυση του ενδιαφέροντος για νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις και σε περιοχές της Αττικής εκτός του κέντρου της Αθήνας.

Οι νέες επενδύσεις επιβεβαιώνουν ότι ο ελληνικός τουρισμός εξακολουθεί να προσελκύει σημαντικά κεφάλαια, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο σε μεγάλα resorts όσο και σε boutique μονάδες υψηλής αισθητικής. Παράλληλα, η αγορά δείχνει να δίνει ολοένα μεγαλύτερη έμφαση σε έργα που συνδυάζουν σύγχρονες υποδομές, υπηρεσίες ευεξίας, βιώσιμες πρακτικές και εμπειρίες υψηλής ποιότητας, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προορισμών.