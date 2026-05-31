Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού, βαθιάς συγκίνησης και διεθνούς ακτινοβολίας, το Hippocratic Cancer Research Foundation, με πρόεδρο την κα Ελένη Παλυβού-Μπούση, μία γυναίκα με όραμα και πλούσια φιλανθρωπική δράση, οργάνωσε με απόλυτη επιτυχία το πρώτο επίσημο φιλανθρωπικό Gala του στην Ελλάδα, στο Grand Hyatt Athens, συγκεντρώνοντας περισσότερα από €600.000 για την ενίσχυση της παγκόσμιας έρευνας κατά του καρκίνου.

Η εκδήλωση με τίτλο «Where Light Becomes Hope» συγκέντρωσε κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο της επιστήμης, της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας, της Εκκλησίας, της ναυτιλίας, της φιλανθρωπίας και των τεχνών, οι οποίοι ενώθηκαν με έναν κοινό σκοπό: τη στήριξη της καινοτόμου έρευνας για όλες τις μορφές καρκίνου και την ενίσχυση της ελπίδας για εκατομμύρια ασθενείς και οικογένειες παγκοσμίως.

Η βραδιά αποτέλεσε μια ιστορική επιστροφή του πνεύματος του Ιπποκράτη στην πατρίδα του, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ανθρωπιστική διάσταση της ιατρικής επιστήμης.

Ελένη Παλυβού-Μπούση: Ο καρκίνος δεν κάνει διακρίσεις

Η Ιδρύτρια και Πρόεδρος του Ιδρύματος, κα Ελένη Παλυβού-Μπούση, εμφανώς συγκινημένη, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους με έναν βαθιά ανθρώπινο και εμπνευσμένο λόγο, τονίζοντας:

«Απόψε δεν γιορτάζουμε απλώς μια εκδήλωση. Σηματοδοτούμε την αρχή ενός νέου κεφαλαίου, βασισμένου στην ελπίδα, τη συμπόνια και την ακλόνητη αποφασιστικότητα να νικήσουμε τον καρκίνο. Ο καρκίνος δεν κάνει διακρίσεις. Αγγίζει κάθε οικογένεια, κάθε κοινωνία, κάθε ανθρώπινη καρδιά. Όμως μαζί μπορούμε να γράψουμε μια νέα ιστορία — μια ιστορία όπου ο καρκίνος δεν θα προκαλεί φόβο, αλλά θα αποτελεί κάτι που η ανθρωπότητα ξεπέρασε».

Η Ιδρύτρια και Πρόεδρος του Ιδρύματος, κα Ελένη Παλυβού-Μπούση με τον Δρ. Λεωνίδα Πλατανιά

Σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς, η κα Μπούση αναφέρθηκε προσωπικά στον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί η ασθένεια:

«Έχουμε δει μητέρες να χάνονται από τα παιδιά τους και παιδιά να μεγαλώνουν χωρίς γονείς. Καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε να βιώνει μια τέτοια απώλεια. Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Για να μετατρέψουμε την αγάπη, τη φιλοτιμία και την πίστη σε δράση».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου ογκολόγου και ερευνητή Δρ. Λεωνίδα Πλατανιά και της ομάδας του στο Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center του Northwestern University, των οποίων η πρωτοποριακή έρευνα συνεχίζει να διευρύνει τα όρια της επιστήμης.

Ο Δρ. Πλατανιάς ήταν παρών στην εκδήλωση και παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στη διεθνή ογκολογική έρευνα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παγκόσμιας συνεργασίας και της επένδυσης στην καινοτομία:

«Η μάχη κατά του καρκίνου απαιτεί τόλμη, συνεργασία και συνεχή επιστημονική πρόοδο. Μέσα από την έρευνα μπορούμε να μετατρέψουμε την ελπίδα σε πραγματικότητα για εκατομμύρια ανθρώπους».

Στην εκδήλωση, παρών ήταν ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελληνική Κυβέρνηση και μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για το έργο και την αποστολή του Hippocratic Cancer Research Foundation. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Γεωργιάδης: “Η συνεργασία με το Hippocratic στο Σικάγο θα σώσει ζωές.”

Η Ιδρύτρια και Πρόεδρος του Ιδρύματος, κα Ελένη Παλυβού-Μπούση με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη

Στον χαιρετισμό του μετέφερε επίσης την ισχυρή στήριξη του Πρωθυπουργού προς τις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος και απηύθυνε κάλεσμα για ακόμη μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ της Πολιτείας και του Hippocratic Cancer Research Foundation, με στόχο την ενίσχυση της ιατρικής έρευνας, της καινοτομίας και της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ογκολογίας.

Χαιρετισμοί πραγματοποιήθηκαν επίσης από μέλη της Βασιλικής Οικογένειας της Σερβίας, καθώς και από την Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Ann Guilfoyle, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας και τη διεθνή της διάσταση.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε επίσης η Πρόεδρος του Ιδρύματος, Στέλλα-Αλεξία Μάντζαρη, η οποία αναφέρθηκε στη διαχρονική παρακαταθήκη του Ιπποκράτη και στη σημασία της αποστολής του Ιδρύματος:

«Στην πατρίδα του Ιπποκράτη θυμόμαστε ότι η ιατρική δεν είναι απλώς μια επιστήμη· είναι μια ιερή εμπιστοσύνη ανάμεσα στη γνώση, τη συμπόνια και την ανθρωπότητα. Κάθε βήμα της έρευνας, κάθε πράξη προσφοράς και κάθε ζωή που αγγίζουμε μας φέρνει πιο κοντά σε έναν κόσμο γεμάτο ελπίδα».

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε η δημοσιογράφος Άννα Σταματιάδου, ενώ ξεχωριστές μουσικές στιγμές χάρισαν η διεθνώς αναγνωρισμένη ερμηνεύτρια Αναστασία Ζαννή και η Νεφελόπετρα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα υψηλής αισθητικής και βαθιάς συγκίνησης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας κ.κ. Γαβριήλ, ο Θεοφιλέστατος Πρωτοσύγκελος κ.κ. Βαρνάβας, καθώς και διακεκριμένες προσωπικότητες και εκπρόσωποι της Ελληνικής Κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων οι Υπουργοί Χρίστος Δήμας, Χάρης Θεοχάρης, Σοφία Ζαχαράκη και Γιάννης Βρούτσης.

Παρευρέθη επίσης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Γεώργιος Χούπης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, γεγονός που υπογράμμισε περαιτέρω το υψηλό θεσμικό επίπεδο και την εθνική σημασία της εκδήλωσης.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε και η παρουσία του επιχειρηματία και ισχυρού υποστηρικτή της φιλανθρωπικής αποστολής του Ιδρύματος, Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος εξήρε τη σημασία της συλλογικής προσφοράς και της επένδυσης στην επιστημονική έρευνα.

Ο κ. Ηλιόπουλος υπογράμμισε πως: «Η μάχη κατά του καρκίνου είναι υπόθεση όλων μας. Πρωτοβουλίες όπως αυτή αποδεικνύουν ότι όταν η κοινωνία, η επιστήμη και η φιλανθρωπία ενώνονται, μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική ελπίδα και ουσιαστική αλλαγή για τις επόμενες γενιές».

Ο Μάριος Ηλιόπουλος με την κα Ελένη Παλυβού-Μπούση και τη Μιμή Ντενίση

Σημαντικό μέρος της βραδιάς αποτέλεσε και η φιλανθρωπική δημοπρασία την οποία παρουσίασε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Καραγιάννης, υπέρ της έρευνας για τον καρκίνο, με τη θερμή συμμετοχή δωρητών, υποστηρικτών και προσωπικοτήτων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν πλήθος εκλεκτών προσκεκλημένων από τον χώρο του πολιτισμού, της επιχειρηματικότητας, της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής, μεταξύ των οποίων η Μιμή Ντενίση, η Μαρίζα Φασιανού, το ζεύγος Εφραίμογλου, οι David Andrews και Angie Clark, ο Γιάννης Μαργαρίτης, η Εύη Δραμαλιώτη, η Όλγα Μπορνόζη, η οικογένεια Παλιβού με τον Γιώργο και την Ελένη Παλιβού, ο Louis Palivos, ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο Αντώνης Μυριαγκός με τη σύζυγό του Βάσσω Σαμαρά, η Βούλα Σαραντάρη, η Μαίρη Ρισσάκη, η Φώφη Καμποσιώρα, ο Παύλος Γερουλάνος, η Μαρίλια Βαζαίου, καθώς και ο σχεδιαστής μόδας Μιχάλης Μανιάτης.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με την κα Ελένη Παλυβού-Μπούση και τον Χρίστο Δήμα, υπουργό Μεταφορών και Υποδομών

Το Hippocratic Cancer Research Foundation εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τους μεγάλους ευεργέτες, χορηγούς, υποστηρικτές και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων η πολύτιμη συμβολή κατέστησε δυνατή την πραγματοποίηση μιας βραδιάς διεθνούς επιπέδου και ουσιαστικού ανθρωπιστικού αποτυπώματος. Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης, όπως είχε περιγράψει η κυρία Βούλα Σαραντάρη, η αείμνηστη Μαριάννα Βαρδινογιάννη φέρεται να σηκώθηκε και, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, να απηύθυνε λόγια που αποτύπωναν το ανθρωπιστικό της όραμα.

Αναφερόμενη στη βαθύτερη έννοια της προσφοράς και της παγκόσμιας αλληλεγγύης, είπε: «Εγώ είμαι η Μαριάννα της Ελλάδας και εσύ είσαι η Ελένη της Ανθρωπότητας».

Ιδιαίτερη αναγνώριση αποδόθηκε στην Οικογένεια Μπούση, την GB Financial του Γιώργου Πρασσά, καθώς και στους χρυσούς χορηγούς και υποστηρικτές που αγκάλιασαν το όραμα του Ιδρύματος, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της παγκόσμιας έρευνας για τον καρκίνο.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, πίστης και αισιοδοξίας.

«Εσείς είστε το φως. Εσείς είστε η ελπίδα. Και εσείς είστε ο λόγος που θα τα καταφέρουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά η κα Μπούση, καταχειροκροτούμενη από το κοινό.

Το πρώτο Gala του Hippocratic Cancer Research Foundation στην Αθήνα δεν αποτέλεσε απλώς μια λαμπρή κοινωνική εκδήλωση. Αποτέλεσε μια διεθνή δήλωση ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και πίστης στη δύναμη της επιστήμης και της συλλογικής προσφοράς.

Από την Ελλάδα — την πατρίδα του Ιπποκράτη — ένα νέο παγκόσμιο φως ελπίδας γεννήθηκε.

Οι χορηγοί της διοργάνωσης στην Αθήνα

Ιδιαίτερη μνεία αποδίδεται στους Μεγάλους Ευεργέτες, την Οικογένεια Μπούση και την GB FINANCIAL (Γιώργος Πρασσάς), των οποίων η συμβολή αποτελεί θεμέλιο λίθο της πρωτοβουλίας. Αντίστοιχα, στους Χρυσούς Χορηγούς συγκαταλέγονται το Κτήμα Παλυβού (Βιολογικοί Αμπελώνες), η EFA Group, η Οικογένεια Μάριου Ηλιόπουλου και η ΑΕΚ, η Οικογένεια Καρυπίδη, η Οικογένεια Χατζημηνά, η MENNE Ice Cream, η Οικογένεια Θεοχάρη και ο Όμιλος Mitsis, η EUROPA GROUP, ο Αστέρας Τρίπολης και η Οικογένεια Δημήτρη Μποροβήλου.

Επίσης, το Ίδρυμα ευχαριστεί θερμά τον Όμιλο TZORTZIS S.A., το Ιατρικό Κέντρο Epicurus, την Alpha Bank, την Kontogiannis Maitre Fleuriste, την Motor Oil, τη Valiant Shipping S.A., τη NOAM (XXI SIECLE), τη Dimello, τη Νιόβη Καλλέργη, τη Ρία & Διαμάντω Μητροπούλου, καθώς και τους Κώστα Μπαρτσώκα & Νάνσυ Μέρφι, των οποίων η στήριξη ενισχύει ουσιαστικά το έργο της διοργάνωσης.

Επιπλέον, θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στους Υποστηρικτές Μελίνα Βιγκοπούλου, Αλεξάνδρα Μαρτίνου, Βασιλική Αμυρά, Σίσσυ Παπαγεωργίου, το Grand Hyatt – Ισαβέλλα Μαρινού, τη David Baldwin Production, τον Δημήτρη Αθανασά, τη Μαρία Καλίτση, τη Νεφελόπετρα, την Αναστασία Ζαννή και την Ορχήστρα της, την Audio Development και τον Θάνο Σκοπελίτη (F.O.H.) για την πολύτιμη συμβολή τους.

Η επόμενη εκδήλωση στο Σικάγο

Σε λίγες εβδομάδες έχει προγραμματιστεί ακόμα μία εκδήλωση του Hippocratic Cancer Research Foundation, αυτή τη φορά στο Σικάγο στις 18 Ιουνίου 2026. Πρόκειται για μία εν πλω επίδειξη μόδας, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την έρευνα για τον καρκίνο.