Ο Γιώργος Καραδήμος συναντά δισκογραφικά την Ελεονώρα Ζουγανέλη σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που ακούσαμε αυτή τη χρονιά. Ο λόγος για το «Να Κλαις», ένα τραγούδι με υπέροχες μελωδίες που απογειώνει την τρυφερότητα και σε παρασύρει σε ένα μοναδικά απολαυστικό ταξίδι.

Ο Γιώργος Καραδήμος λέει για το νέο του τραγούδι και τη συνεργασία του με την Ελεονώρα Ζουγανέλη: « Να Κλαις… δύο λέξεις που σε μια εποχή που δεν αντιδρούμε σχεδόν σε τίποτα, είναι από μόνες τους μια επαναστατική πράξη. Μια πρόσκληση σε ανυπακοή. Στο να εκφράζεις αυτό που νιώθεις χωρίς να σκέφτεσαι πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι. Κάποια τραγούδια μας διαλέγουν. Τα χρωστάμε στον εαυτό μας. Μερικές φορές αρκεί να πιστεύεις εσύ. Σε ένα τραγούδι, σε μια προοπτική, στο όνειρο που κάποιες φορές είναι αρκετό. Πλέον με όλα όσα έχω ζήσει, ξέρω ότι το να ονειρεύεσαι είναι μια μικρή επανάσταση. Και η τρυφερότητα, που τόσο λείπει στις μέρες μας, είναι πράξη αντίστασης. Αυτό το τραγούδι είναι και τα δύο. Ελεωνόρα σ’ ευχαριστώ που δίνεις πνοή σε αυτό το όνειρο».

Το «Να Κλαις» συνοδεύεται από ένα βίντεο κινηματογραφικής αισθητικής σε σκηνοθεσία Τάκη Δαμάσχη.

Συντελεστές

Παραγωγή: Γιώργος Καραδήμος, Αντώνης Βιλλιώτης

Στίχοι, Μουσική, Ενορχήστρωση: Γιώργος Καραδήμος

Μαντολίνο: Νίκος Κατσίκης

Mastering: Ανέστης Ψαραδάκος

Η Ελεονώρα Ζουγανέλη συμμετέχει με την ευγενική παραχώρηση της Panik Records.

Κυκλοφορεί από τη Thalassa Stereo, a music division of The Hubsters