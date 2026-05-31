Η οικογένεια του Νίκου Ταγαρά γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες της εξοδίου ακολουθίας του πρώην υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γιος του, Σωτήρης Ταγαράς, ευχαρίστησε όσους συμπαραστέκονται στην οικογένεια αυτές τις δύσκολες ώρες και ενημέρωσε ότι η κηδεία του εκλιπόντος θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, στην Κόρινθο.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Ταγαρά:

Μέσα στη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας Νίκου Ταγαρά, αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε όλους θερμά που στέκεστε στο πλευρό μας με την αγάπη και τον σεβασμό σας.

Το τελευταίο αντίο στον άνθρωπό μας, που υπηρέτησε με ήθος και αφοσίωση τον τόπο του και την πατρίδα, θα δοθεί την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, στις 13:00 όπου η σορός του θα βρίσκεται από τις 10:00 το πρωί για απόδοση τιμών. Στη συνέχεια, η ανάπαυσή του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι Κορινθίας.

Αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, μπορούν να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα», μέσω του ειδικού κυτίου που θα βρίσκεται στον χώρο του Ιερού Ναού, τιμώντας τη μνήμη του.