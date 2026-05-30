Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Σε πιλοτική εφαρμογή βρίσκεται από τα τέλη Μαρτίου 2026 το Σύστημα Ψηφιακής Βεβαίωσης Παραβάσεων Οδικής Κυκλοφορίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 5256/2025 και της ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού των διαδικασιών οδικής ασφάλειας και ενίσχυσης της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η πιλοτική λειτουργία υλοποιείται σε συνεργασία των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο τη σταδιακή μετάβαση από τη χειρόγραφη στην ψηφιακή βεβαίωση παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την ταχύτητα επεξεργασίας και το επίπεδο οδικής ασφάλειας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων αστυνομικών πόρων.

Το σύστημα τροφοδοτείται πιλοτικά από δύο διακριτές πηγές καταγραφής παραβάσεων.

Ειδικότερα:

από τον Ο.ΣΥ. Α.Ε., μέσω καμερών που λειτουργούν σε λεωφορειολωρίδες, για την καταγραφή σχετικών παραβάσεων κυκλοφορίας και στάθμευσης και

από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω πιλοτικού δικτύου «έξυπνων» καμερών, που υποστηρίζουν τη διαπίστωση παραβάσεων, όπως η μη χρήση προστατευτικού κράνους, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, η υπέρβαση ορίου ταχύτητας, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Το πρόγραμμα αξιοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά μέσα με έμφαση στην υποστήριξη του έργου των Υπηρεσιών Τροχαίας και στη βελτίωση της καθημερινής επιχειρησιακής λειτουργίας.

Στόχος όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι η δημιουργία ενός αξιόπιστου, λειτουργικού και πλήρως τεκμηριωμένου συστήματος, το οποίο θα υποστηρίζει αποτελεσματικά το έργο των ελεγκτικών αρχών, διασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των πολιτών, τη διαφάνεια και την απόλυτη νομιμότητα των διαδικασιών βεβαίωσης παραβάσεων.

Παράλληλα, η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων αποσκοπεί στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, στην ενίσχυση της πρόληψης επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών και στη συνολική αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Έως σήμερα έχουν βεβαιωθεί και επιδοθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις, ενώ έχουν υποβληθεί 420 ενστάσεις (ποσοστό 17,12% του συνόλου ψηφιακών κλήσεων), από τις οποίες, έγιναν αποδεκτές 52 (ποσοστό 2,11% του συνόλου ψηφιακών κλήσεων).

Περιορισμένος αριθμός αφορούσε ζητήματα τεχνικής ή διαδικαστικής φύσεως, όπως αναντιστοιχία χρόνου (17 περιπτώσεις), δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά (12 περιπτώσεις) ή οχήματα για τα οποία προβλέπονται ειδικές εξαιρέσεις ως προς τη χρήση ζώνης ασφαλείας (3 περιπτώσεις). Οι λοιπές ενστάσεις έγιναν αποδεκτές κατόπιν εξέτασης ουσιαστικών λόγων, όπως περιστατικά που σχετίζονταν με ζητήματα υγείας.

Παράλληλα, η συνεχής αξιολόγηση των δεδομένων που συλλέγονται συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του τελικού επιχειρησιακού και τεχνικού μοντέλου λειτουργίας του συστήματος αυτοματοποιημένου ελέγχου, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητάς του.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης, καταγράφονται και αξιολογούνται τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες προσαρμογές και βελτιστοποιήσεις. Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ποιότητας του παραγόμενου υλικού, καθώς και η πλήρης θεσμική και επιχειρησιακή ωρίμανση του συστήματος πριν από την ευρύτερη ανάπτυξή του.

Υπογραμμίζεται ότι η τεχνολογία λειτουργεί υποστηρικτικά προς το έργο των αστυνομικών Υπηρεσιών και δεν υποκαθιστά την επιχειρησιακή κρίση και τον ανθρώπινο έλεγχο, οι οποίοι παραμένουν καθοριστικοί για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της ορθής αξιολόγησης κάθε περιστατικού.

Η πιλοτική εφαρμογή αποτελεί σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας, με βασικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την περαιτέρω ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.