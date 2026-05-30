Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση και η κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου είχαν σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση επτά -7- περιπτώσεων κλοπών ηλεκτρικών πατινιών που διαπράχθηκαν σε περιοχές του Δήμου Ρέθυμνου.

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκε ανήλικος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε ο ανήλικος, με ακόμα ένα άγνωστο άτομο, κατά το χρονικό διάστημα από την 09 έως την 11.05.2026 από κοινού ή κατά μόνας, φέρεται να προέβη στην διάπραξη επτά (7) περιπτώσεων κλοπής ηλεκτρικών πατινιών.

Τα αφαιρεθέντα πατίνια βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.