Ο αποψινός τελικός του Champions League θα ξεκινήσει στις 19:00, αντί για τις 21:45 ή τις 22:00 που ήταν παραδοσιακά τα προηγούμενα χρόνια και αυτή είναι μια από τις μεγάλες αλλαγές που έκανε η UEFA στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο λόγος ωστόσο για να γίνει αυτή η αλλαγή, αφορά κυρίως τους φιλάθλους, την τοπική οικονομία, αλλά και την τηλεοπτική αγορά.

Συγκεκριμένα, με την έναρξη του αγώνα στις 19:00 θα διευκολυνθούν οι φίλαθλοι που θα βρεθούν στον τελικό, καθώς η νωρίτερη λήξη του αγώνα τους επιτρέπει να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Επίσης, η διεξαγωγή του αγώνα το απόγευμα δίνει την ευκαιρία στους φιλάθλους να συνεχίσουν τους πανηγυρισμούς στο κέντρο της πόλης, κάτι που τονώνει οικονομικά την εστίαση.

Παράλληλα, με την έναρξη στις 19:00 η UEFA προσπαθεί να φέρει τις νεότερες γενιές και οικογένειες τόσο στο γήπεδο, όσο και στους τηλεοπτικούς δέκτες. Η προηγούμενη ώρα (22:00), ήταν απαγορευτική για μικρά παιδιά, ειδικά αν ο τελικός πήγαινε σε παράταση ή πέναλτι.

Τέλος, ένας ακόμη λόγος έχει να κάνει με την τηλεοπτική αγορά και κυρίως της Ασίας. Η έναρξη του αγώνα στις 18:00 κεντρικής Ευρώπης (19:00 Ελλάδος) επιτρέπει την μετάδοση σε prime time ζώνη στις χώρες της Ασίας κάτι που αυξάνει την τηλεθέαση και την αξία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.