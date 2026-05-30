Για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιάνου και για την αναδιαμόρφωση που αυτά φέρνουν στο πολιτικό σκηνικό, μίλησε το πρωί του Σαββάτου 30/5 ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

«Ευτυχώς που δεν είπε το κόμμα του “ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΜΕΛΙΓΑΛΑ”’, γιατί ικανό τον είχα τον κύριο Τσίπρα. Προφανώς παραπέμπει σε κάτι το οποίο αναφέρεται σε μία ιστορική αναφορά της Αριστεράς, εγώ χαίρομαι να τα λέει αυτά για να ξεκαθαρίζουμε τους ρόλους γιατί υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές» επεσήμανε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο MEGA.

«Σίγουρα ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, ένας πολιτικός αντίπαλος, ένας αντίπαλος της Αριστεράς που κυβέρνησε τον τόπο, και οπωσδήποτε κρίνεται και για αυτά που λέει αλλά και για αυτά που έχει κάνει» συμπλήρωσε.

«Μετρήσιμοι πολιτικά είναι όλοι οι αντίπαλοι, πόσο μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κυβερνήσει. Παρόλο που σε μία σειρά από εκλογικές μάχες έχει ηττηθεί, και μάλιστα έχει ηττηθεί ερχόμενος και από τη θέση της αντιπολίτευσης» δήλωσε.

«Ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα προσπάθησε να κάνει έναν πολύ μεγάλο αγώνα να πει τι απλά, “εντάξει ρε παιδιά, είμαι και 10 – 12 χρόνια μεγαλύτερος από το ’15 που ήμουνα”. Έγραψε και ένα βιβλίο και “έρχομαι με νέες προτάσεις”», συμπλήρωσε ο υπουργός Μετανάστευσης.

«Αυτό που κρίνεται σε πρώτη φάση είναι ότι ο κύριος Τσίπρας σε αυτά που είπε, δεν ακούσαμε κάτι διαφορετικό από αυτά που ακούγαμε το ’15» δήλωσε.

«Είναι προφανές ότι όταν εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας, θα ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε και να κάνουμε κριτική σε αυτά τα οποία λέει. Ο αντίπαλος ο δικός μας, γιατί είμαστε κυβέρνηση 7 ετών, είναι τα προβλήματα των πολιτών, που οι πολίτες έχουν απαίτηση να πάμε καλύτερα, να λύσουμε περισσότερα» επεσήμανε.

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

«Εγώ πιστεύω έχει περισσότερο χαρακτηριστικά θυμικού. Εκφράζει η Μαρία Καρυστιάνου, ή θέλει να εκφράσει, μία οργή. (…) Περισσότερο θα απευθυνθεί σε ψηφοφόρους που δεν τους ενδιαφέρει, αυτή είναι η εκτίμησή μου, η διακυβέρνηση της επόμενης μέρας. Τους ενδιαφέρει να εκφράσουν έναν θυμό στο πολιτικό σύστημα» δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης.

Για Σαμαρά και Καραμανλή

Ο Θάνος Πλεύρης μίλησε και για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή, και τη στάση τους απέναντι στη ΝΔ.

«Δεν πιστεύω ότι ο Κώστας Καραμανλής υπονομεύει τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι ο Κώστας Καραμανλής, που έχει διατελέσει και σε δύσκολη περίοδο πρόεδρος και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, και προφανώς έχει έντονα το στίγμα του στη Νέα Δημοκρατία, ασκεί μία κριτική όταν θεωρεί ότι πρέπει να την ασκήσει. Οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν μία μεγάλη ελευθερία να ασκήσουν κριτική. Προφανώς αυτή η κριτική τους, κρίνεται. Μπορεί σε κάποια πράγματα να πει κάποιος ‘ναι έχουμε κάνει λάθη’ κι αυτά που επισημαίνει, μπορεί σε κάποια πράγματα να θεωρούμε ότι δεν είναι ορθή η κριτική. Αλλά αλλοίμονο, σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι ο Κώστας Καραμανλής υπονομεύει τη Νέα Δημοκρατία» είπε χαρακτηριστικά.

«Αντίστοιχα, ο Αντώνης Σαμαράς έχει κάνει μία επιλογή, η οποία εκφράζεται, εγώ τον σέβομαι απόλυτα ως πρόσωπο, είναι και ο άνθρωπος ο οποίος και με έφερε στη Νέα Δημοκρατία και σε ιδεολογικό πλαίσιο εγώ έχω επηρεαστεί από τις θέσεις. Ωστόσο, κατά την άποψή μου, η κριτική του στο επίπεδο που φτάνει, είναι άδικη για τη Νέα Δημοκρατία. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να δεχτώ για τον Κώστα Καραμανλή ότι υπονομεύει, ο Αντώνης Σαμαράς έχει κάνει μία άλλη επιλογή και είναι εκτός της ΝΔ» συμπλήρωσε.

Για τα ελληνοτουρκικά

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά και τις μεταναστευτικές ροές, ο υπουργός Μετανάστευσης υπογράμμισε: «Η πραγματικότητα τώρα, παρά τις εντάσεις που υπάρχουν όπως βλέπουμε στη ρητορική της Τουρκίας και παρά τον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή, οι ροές από την Τουρκία είναι οι χαμηλότερες που υπήρξαν ποτέ. (…) Αυτό είναι αποτέλεσμα και δικής μας σημαντικής δουλειάς που γίνεται στο πεδίο αλλά παράλληλα και καλής συνεργασίας με την Τουρκία».

«Με τους Τούρκους πάντοτε θα πρέπει να ‘σαι προετοιμασμένος για όλα. Και γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε η χώρα εξοπλίζεται. Η χώρα όταν εξοπλίζεται, δεν εξοπλίζεται ούτε λόγω της Ιταλίας ούτε λόγω της Αλβανίας. Εξοπλίζεται για συγκεκριμένους λόγους. (…) Θέλουμε να συζητάμε, και η συζήτηση και τα ήρεμα νερά σε καμία περίπτωση δεν είναι υπαναχώρηση από τις “κόκκινες” γραμμές» δήλωσε κλείνοντας.