Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα εδώ και 5 χρόνια, που εξελίχθηκε σε μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό, το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», η παράσταση των Τάσου Ιορδανίδη και Θάλειας Ματίκα ετοιμάζει βαλίτσες για μία μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία.

Το έργο που μίλησε απευθείας στην καρδιά των θεατών, ετοιμάζεται να συναντήσει νέους συνοδοιπόρους σε όλη τη χώρα, μεταφέροντας την ίδια συγκίνηση, την ίδια οικειότητα, την ίδια ανάγκη: να κρατάμε –και να μας κρατούν– το χέρι.

Στο επίκεντρο της παράστασης, μια σχέση που έχει διανύσει χρόνια κοινής ζωής και βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η φθορά της καθημερινότητας, η σιωπηλή απόσταση, η απιστία, η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό.

Σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ημιδιαμονής –έναν χώρο προσωρινό, σχεδόν μετέωρο– δύο άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ. Με λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, οι ήρωες καλούν τους θεατές σε μια βαθιά αναγνωρίσιμη εμπειρία. Δεν αφηγούνται απλώς μια ιστορία, καθρεφτίζουν στιγμές που πολλοί έχουν ζήσει ή φοβηθεί ότι θα ζήσουν. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι θεατές φεύγουν λέγοντας πως είδαν επί σκηνής τη δική τους ζωή.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία-Μουσική επιμέλεια: Θάλεια Ματίκα

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Πατεράκης (2021-22), Ελίνα Γιουνανλή (2022-23)

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου

Παίζουν: Τάσος Ιορδανίδης – Θάλεια Ματίκα

Διάρκεια παράστασης: 90’

Εισιτήρια: more.com

Αναλυτικά το πρόγραμμα της καλοκαιρινής περιοδείας

Πεμ, 25/6 | 21:00

Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου – Παπάγου, Αττική

Κορυτσάς, 6η Στάση

Από 20€

Παρ, 26/6 | 21:30

Βεάκειο Θέατρο, Πειραιάς – Πειραιάς, Αττική

Ηρακλείου 13,Πειραιάς 185 33

Από 20€

Τετ, 1/7 | 21:30

Υπαίθριο Παραποτάμιο Θέατρο Δήμου Αρταίων – Άρτα

Δημοτική Κοινότητα

Από 20€

Πεμ, 2/7 | 21:30

Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι – Γρεβενά

Από 20€

Παρ, 3/7 | 21:30

Υπαίθριο Θέατρο Πτολεμαΐδας – Πτολεμαΐδα, Κοζάνη

Μεγάλου Αλεξάνδρου 2-14

Από 20€

Σαβ, 4/7 | 21:30

Θέατρο στο Δασάκι Αριδαίας – Αριδαία, Πέλλα

Από 20€

Δευ, 6/7 | 21:30

Θέατρο Γαβαλιώτισσας – Έδεσσα, Πέλλα

Από 20€

Τρι, 7/7 | 21:30

ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΔΙΠΑΕ ΣΕΡΡΩΝ – Σέρρες

Σέρρες, 621 24

Από 20€

Πεμ, 9/7 | 21:30

Θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομοτηνής – Κομοτηνή, Ροδόπη

Simeonidou 1, Komotini 691 00

Από 20€

Παρ, 10/7 | 21:30

Ανοιχτό Θέατρο Ορεστιάδας – Ορεστιάδα, Έβρος

Από 20€

Κυρ, 12/7 | 21:30

Θέατρο Αλτιναλμάζη – Αλεξανδρούπολη, Έβρος

Αλεξανδρούπολη

Από 20€

Δευ, 13/7 | 21:30

Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης – Ξάνθη

Ξάνθη

Από 20€

Τρι, 14/7 | 21:30

Φρούριο Καβάλας – Καβάλα Ερμιόνης

Από 20€

Τετ, 15/7 | 21:30

Θέατρο Κήπου – Θεσσαλονίκη

Έναντι ΧΑΝΘ

Από 20€

Πεμ, 16/7 | 21:30

Θέατρο Κήπου – Θεσσαλονίκη

Έναντι ΧΑΝΘ

Από 20€

Παρ, 17/7 | 21:30

Θέατρο Κήπου – Θεσσαλονίκη

Έναντι ΧΑΝΘ

Από 20€

Κυρ, 19/7 | 21:30

Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης – Κατερίνη, Πιερία

Από 20€

Δευ, 20/7 | 21:30

Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη – Βόλος, Μαγνησία

Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Από 20€

Τρι, 21/7 | 21:30

Κηποθέατρο Αλκαζάρ – Λάρισα

Από 20€

Τετ, 22/7

21:30

Ανοιχτό Θέατρο Μητρόπολης – Καρδίτσα

Από 20€

Πεμ, 23/7 | 21:30

Υπαίθριο θέατρο ΕΗΜ – Φρόντζου – Γιάννενα, Ιωάννινα

Από 20€

Παρ, 24/7 | 21:30

Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου – Αγρίνιο, Αιτωλοακαρνανία

Από 20€

Τρι, 28/7 | 21:30

Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Αττική

Νεαπόλεως 58

Από 20€

Τετ, 29/7 | 21:30

Alex Cinema – Πόρτο Ράφτη, Αττική

Από 20€

Δευ, 3/8 | 21:30

Ανοικτό Θέατρο Δήμου Λευκάδας – Λευκάδα

Αγγέλου Σικελιανού 31

Από 20€

Τρι, 4/8 | 21:30

Δημοτικό Κηποθέατρο “Γιάννης Ρίτσος” – Πρέβεζα

Από 20€

Τετ, 5/8 | 21:30

Ανοιχτό Θέατρο Μεσολογγίου – Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανία

Επαρχιακή Οδός Μεσολογγίου Αλυκών Τουρλίδας 27, 302 00, Μεσολόγγι

Από 20€

Πεμ, 6/8 | 21:30

Θέατρο «Γ. Παππάς» – Αίγιο, Αχαΐα

Ν. Πλαστήρα 19 και Κανελλοπούλου

Από 20€

Παρ, 7/8 | 21:30

Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας – Καλαμάτα, Μεσσηνία

Σπάρτης & Αλαγονίας, Καλαμάτα 241 00

Από 20€

Σαβ, 8/8 | 21:30

Θέατρο “Παντελής Ζερβός” – Λουτράκι, Κόρινθος

Dexameni Park, Chatzopoulou 50, Loutraki 203 00

Από 20€

Τρι, 18/8 | 21:00

Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας – Σαλαμίνα, Αττική

Από 20€

Τετ, 19/8 | 21:00

Αθλητικό & Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης – Νέα Μάκρη, Αττική

Λεωφόρος Μαραθώνος 196,Μαραθώνας 190 05

Από 20€

Πεμ, 20/8 | 21:00

Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο – Λαύριο, Αττική

Από 20€

Παρ, 21/8 | 21:00

Θέατρο Ορέστης Μακρής – Χαλκίδα, Εύβοια

Από 20€

Δευ, 24/8 | 21:00

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου – Χανιά

Νικηφόρου Φωκά και Κύπρου

Από 20€

Τρι, 25/8 | 21:00

Θέατρο “Ερωφίλη” – Ρέθυμνο

Ρέθυμνο 741 31

Από 20€

Τετ, 26/8 | 21:00

Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης – Ηράκλειο

Γεωρ. Γεωργιάδου 1

Από 20€

Πεμ, 27/8 | 21:00

Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης – Ηράκλειο

Γεωρ. Γεωργιάδου 1

Από 20€