Αποκαταστάθηκε πριν από λίγο η λειτουργία του αεροδρομίου του Μονάχου, το οποίο παρέμεινε επί περίπου μία ώρα κλειστό έπειτα από αναφορές για παρουσία drone .
Στο σημείο πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ωστόσο δεν υπήρξαν συλλήψεις.
Το αεροδρόμιο έκλεισε λίγο μετά τις 10:00 (ώρα Ελλάδος), όταν δύο πιλότοι ανέφεραν ότι εντόπισαν drone.
Flights bound for Munich are currently holding or diverting to alternate airfields. The last operation at the airport was approximately 1 hour ago. https://t.co/CFDGodu86C pic.twitter.com/BWJ0FXb9Iv— Flightradar24 (@flightradar24) May 30, 2026