Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στην περιοχή του Λυκαβηττού, όταν εντοπίστηκε μικρή εστία πυρκαγιάς σε σημείο του λόφου. Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα το περιστατικό να αντιμετωπιστεί γρήγορα χωρίς να λάβει διαστάσεις.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το κέντρο επιχειρήσεων δέχθηκε κλήση στις 09:45 για φωτιά που είχε εκδηλωθεί στην περιοχή.

Στο σημείο κινήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ωστόσο όταν έφτασαν διαπίστωσαν ότι η κατάσταση είχε ήδη τεθεί υπό έλεγχο, καθώς είχαν προηγηθεί αστυνομικοί που βρίσκονταν στην περιοχή και κατάφεραν να περιορίσουν την εστία.