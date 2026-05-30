Με τον τρίτο τελικό μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτειο, συνεχίζεται σήμερα (17:00, Mega News) η Waterpolo League Ανδρών.

Ο Ολυμπιακός έχει επιβάλει τον ρυθμό του στους δύο πρώτους τελικούς, και προηγείται με 2-0 στην σειρά εκμεταλλευόμενος την επιθετική του αποτελεσματικότητα.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπροστά στο κοινό τους θέλουν να πάρουν μία ακόμη νίκη απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα και στην συνέχεια να επικεντρωθούν στο Final Four του Champions League που θα γίνει τον Ιούνιο στη Μάλτα.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός θέλει να βγάλει αντίδραση και να «χαλάσει» την γιορτή του Ολυμπιακού, ώστε να παραμείνει στο κόλπο της διεκδίκησης του τίτλου.

Στα δύο προηγούμενα παιχνίδια ο Ολυμπιακός επικράτησε στο Παπαστράτειο με 15-12 και στο Σεράφειο με 20-14.