Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια αποτελεσματική μέθοδο που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να μειώσουν την κατανάλωση αλκοόλ. Η τεχνική είναι στην πραγματικότητα αρκετά απλή.

Σε μελέτη με σχεδόν 8.000 συμμετέχοντες, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Addictive Behaviors, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένας συγκεκριμένος συνδυασμός μηνυμάτων σχετικά με το «γιατί» και το «πώς» πρέπει να μειωθεί η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της καλής υγείας.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι όταν οι άνθρωποι ενημερώνονται για τον αυξημένο κίνδυνο καρκίνου που συνδέεται με την κατανάλωση αλκοόλ και παράλληλα ενθαρρύνονται να μετρούν κάθε ποτό που καταναλώνουν, είναι πιο πιθανό να μειώσουν τη συνολική πρόσληψη αλκοόλ.

«Το να λέμε στους ανθρώπους ότι το αλκοόλ προκαλεί καρκίνο είναι μόνο ένα μέρος της λύσης. Πρέπει επίσης να τους δίνουμε τρόπους να αναλάβουν δράση ώστε να μειώσουν τον κίνδυνο», εξήγησε, σύμφωνα με το Science Alert, η οικονομολόγος και ψυχολόγος Simone Pettigrew από το George Institute for Global Health στην Αυστραλία, σχολιάζοντας τα ευρήματα.

Βέβαια, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ δεν συνδέεται μόνο με τον καρκίνο. Η κατάχρηση αλκοόλ έχει συσχετιστεί με μια σειρά σοβαρών προβλημάτων υγείας, όπως ο πρόωρος θάνατος, οι καρδιακές παθήσεις, οι διαταραχές του πεπτικού συστήματος και ο αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης άνοιας.

Πώς έγινε η έρευνα και τι έδειξε

Για τις ανάγκες της μελέτης πραγματοποιήθηκαν τρεις διαδοχικές έρευνες. Συνολικά 7.995 άτομα συμμετείχαν στην πρώτη, 4.588 από αυτούς ολοκλήρωσαν τη δεύτερη τρεις εβδομάδες αργότερα και 2.687 συμμετείχαν και στην τρίτη έρευνα, άλλες τρεις εβδομάδες μετά.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες και εκτέθηκαν σε διαφορετικά διαφημιστικά μηνύματα και ενημερωτικές καμπάνιες σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ.

Ανάμεσα σε όλες τις προσεγγίσεις, μία ξεχώρισε ξεκάθαρα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Μια τηλεοπτική διαφήμιση που συνέδεε το αλκοόλ με τον καρκίνο, σε συνδυασμό με την προτροπή να καταγράφει κανείς και να μετρά κάθε ποτό που καταναλώνει.

Αυτή αποδείχθηκε η πιο αποτελεσματική μέθοδος για να παρακινήσει τους ανθρώπους να περιορίσουν την κατανάλωσή τους. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, ήταν ο μοναδικός συνδυασμός μηνυμάτων που οδήγησε σε στατιστικά σημαντική μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ κατά τη διάρκεια των έξι εβδομάδων της μελέτης.

Άλλες προσεγγίσεις, όπως η ενθάρρυνση των συμμετεχόντων να θέτουν έναν συγκεκριμένο αριθμό ποτών και να παραμένουν πιστοί σε αυτόν τον στόχο, ώθησαν ορισμένους εθελοντές να προσπαθήσουν να μειώσουν την κατανάλωση. Ωστόσο, η μέθοδος της καταμέτρησης των ποτών σε συνδυασμό με την ενημέρωση για τον κίνδυνο καρκίνου αναδείχθηκε ως η πιο αποτελεσματική.

Ο πιο αποτελεσματικός συνδυασμός μηνυμάτων

«Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι το αλκοόλ είναι καρκινογόνο. Πρόκειται για μια σημαντική πληροφορία στην οποία οι καταναλωτές αλκοόλ πρέπει να έχουν πρόσβαση», υπογράμμισε η Pettigrew. «Διαπιστώσαμε ότι ο συνδυασμός ενημέρωσης για τη σχέση μεταξύ αλκοόλ και καρκίνου με μια συγκεκριμένη πρακτική ενέργεια, δηλαδή την καταμέτρηση των ποτών, οδήγησε τους συμμετέχοντες στη μείωση της ποσότητας αλκοόλ που κατανάλωναν».

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με έως και το 7% των πρόωρων θανάτων παγκοσμίως και η ενίσχυση της ενημέρωσης γύρω από τους κινδύνους για την υγεία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τρόπους αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος.

Όπως έχει διαπιστωθεί, παρότι οι υγειονομικές αρχές εξετάζουν επίσης μέτρα που θα μπορούσαν να καταστήσουν το αλκοόλ λιγότερο διαθέσιμο ή ακριβότερο, οι προσωπικές επιλογές των ανθρώπων παραμένουν καθοριστικός παράγοντας για το αν θα αλλάξουν μακροπρόθεσμα οι συνήθειες κατανάλωσης.

«Οι διαθέσιμοι πόροι για εκστρατείες μείωσης των βλαβών από το αλκοόλ είναι περιορισμένοι. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια μηνύματα έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση, ώστε να αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας τους», δήλωσε η Pettigrew.

Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν ώστε να αποτελούν ένα ευρύ και δημογραφικά αντιπροσωπευτικό δείγμα των καταναλωτών αλκοόλ στην Αυστραλία. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ίδια προσέγγιση θα έχει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα σε κάθε χώρα ή πληθυσμό. Ωστόσο, η συστηματική καταμέτρηση των ποτών φαίνεται να αποτελεί μια απλή και πρακτική στρατηγική που αξίζει να δοκιμάσουν όσοι επιθυμούν να περιορίσουν την κατανάλωση αλκοόλ.

«Τα ευρήματα αυτά προσφέρουν νέα στοιχεία που υποστηρίζουν την επένδυση στις πιο αποτελεσματικές μορφές δημόσιας ενημέρωσης για την αντιμετώπιση των βλαβών που σχετίζονται με το αλκοόλ σε ολόκληρο τον πληθυσμό», κατέληξε η Pettigrew.