Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου μέσα σε λίγα λεπτά. Η μάχη, όμως, δεν τελειώνει πάντα όταν ξεπεραστεί ο άμεσος κίνδυνος για την υγεία. Για πολλούς ασθενείς, η μάχη ξεκινάει αργότερα και συχνά δεν είναι ορατή.

Σύμφωνα με στοιχεία, περίπου το 30% των ανθρώπων που έχουν υποστεί εγκεφαλικό εμφανίζουν συμπτώματα που σχετίζονται με τη λεγόμενη μετα-εγκεφαλική κατάθλιψη. Τα συμπτώματα μπορεί να ξεκινήσουν αμέσως μετά το επεισόδιο ή να εμφανιστούν μήνες αργότερα, σε διαφορετικά στάδια της αποκατάστασης.

Μάλιστα οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μετα-εγκεφαλική κατάθλιψη δεν επηρεάζει μόνο την ψυχική υγεία, αλλά μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά και τη σωματική αποκατάσταση. Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η σωστή υποστήριξη παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα ζωής και στην πορεία της ανάρρωσης.

Τι είναι η μετα-εγκεφαλική κατάθλιψη – Τα συμπτώματα

Η μετα-εγκεφαλική κατάθλιψη, που εμφανίζεται μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, μένει συχνά αδιάγνωστη. Συνδέεται με έναν συνδυασμό βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων.

Από τη μία πλευρά, το εγκεφαλικό μπορεί να προκαλέσει νευρολογικές δυσλειτουργίες στον εγκέφαλο και, από την άλλη, η ξαφνική αλλαγή στην υγεία, την αυτονομία και την καθημερινότητα, αλλά και ο φόβος για το μέλλον, μπορεί να επιβαρύνουν έντονα την ψυχολογία του ασθενούς.

Τα συμπτώματα της μετα-εγκεφαλικής κατάθλιψης διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, ωστόσο ορισμένα σημάδια εμφανίζονται συχνότερα:

Επίμονη θλίψη ή δυστυχία, ακόμη και όταν συμβαίνουν θετικά γεγονότα.

Απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που παλαιότερα προκαλούσαν ευχαρίστηση.

Αλλαγές στον ύπνο, όπως αϋπνία, συχνές αφυπνίσεις ή υπερβολική υπνηλία μέσα στην ημέρα.

Έντονα αισθήματα ενοχής ή μειωμένης αυτοεκτίμησης.

Αρνητικές σκέψεις και, σε σοβαρές περιπτώσεις, σκέψεις θανάτου ή αυτοκτονίας.

Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν ειδικοί Psychology Today, η διάγνωση δεν είναι πάντα εύκολη, καθώς αρκετές φορές τα συμπτώματα αποδίδονται λανθασμένα στις γνωστικές δυσκολίες ή στις επιπτώσεις της ίδιας της αποκατάστασης μετά το εγκεφαλικό. Για αυτό είναι σημαντική η συμβουλή ειδικού ψυχικής υγείας.

12 δραστηριότητες που βοηθούν στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης μετά από εγκεφαλικό

Ειδικοί του Flint Rehab, εξειδικευμένου φορέα στις ΗΠΑ για προγράμματα αποκατάστασης μετά από εγκεφαλικό, προτείνουν ορισμένες απλές καθημερινές δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

1. Ήπια άσκηση και κίνηση

Ακόμη και μικρές κινήσεις, όπως διατάσεις, περπάτημα μικρής διάρκειας ή ασκήσεις – ακόμα και καθιστές – μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στη βελτίωση της διάθεσης. Η κίνηση αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος και ενισχύει την παραγωγή ουσιών (ενδορφίνες, ντοπαμίνη και σεροτονίνη) που συνδέονται με την καλή ψυχολογία.

2. Μουσική

Η μουσική μπορεί να λειτουργήσει καταπραϋντικά, να ξυπνήσει αναμνήσεις και να προσφέρει συναισθηματική σύνδεση. Ήρεμες μελωδίες βοηθούν στη μείωση του άγχους, ενώ πιο αισιόδοξα τραγούδια μπορούν να ενισχύσουν την ενέργεια.

3. Χρόνος στη φύση και στο φυσικό φως

Η επαφή με τη φύση και το φυσικό φως βοηθά στη ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού και βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, κάτι που συνδέεται άμεσα με καλύτερη διάθεση.

4. Καταγραφή σκέψεων και συναισθημάτων

Η γραφή λειτουργεί ως διέξοδος για συναισθήματα όπως ο φόβος, η απογοήτευση ή η ελπίδα. Πολλοί ασθενείς καταγράφουν την πρόοδό τους και αναγνωρίζουν μικρές βελτιώσεις που διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητες.

5. Ασκήσεις ενσυνειδητότητας και αναπνοών

Η βαθιά αναπνοή και ο διαλογισμός βοηθούν στη μείωση της έντασης και επαναφέρουν την προσοχή στο παρόν, περιορίζοντας τις αρνητικές σκέψεις.

6. Κοινωνική επαφή

Η απομόνωση επιδεινώνει την κατάθλιψη. Ακόμη και μια σύντομη συζήτηση με φίλους, συγγενείς ή ομάδες υποστήριξης μπορεί να προσφέρει ανακούφιση και αίσθηση σύνδεσης.

7. Δημιουργικές δραστηριότητες

Η ζωγραφική, οι χειροτεχνίες, η φωτογραφία ή άλλες δημιουργικές ασχολίες λειτουργούν ως τρόπος έκφρασης και συμβάλλουν στη μείωση του στρες.

8. Ανάγνωση ή ηχητικά βιβλία

Οι ιστορίες μπορούν να λειτουργήσουν παρηγορητικά και να αποσπάσουν την προσοχή από τις αρνητικές σκέψεις. Τα audiobooks αποτελούν καλή επιλογή για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση.

9. Σταθερή καθημερινή ρουτίνα

Η δημιουργία μιας απλής καθημερινής ρουτίνας βοηθά τον ασθενή να αισθάνεται περισσότερο έλεγχο και σταθερότητα μέσα στην ημέρα.

10. Ομάδες υποστήριξης για άτομα με εγκεφαλικό

Οι ομάδες υποστήριξης δίνουν τη δυνατότητα στους ασθενείς να μοιραστούν εμπειρίες με ανθρώπους που κατανοούν πραγματικά τις δυσκολίες της αποκατάστασης.

11. Εξάσκηση στην ευγνωμοσύνη

Η αναγνώριση ακόμη και μικρών θετικών στιγμών μέσα στην ημέρα μπορεί να αλλάξει σταδιακά προς το καλύτερο τον τρόπο σκέψης.

12. Συστηματική θεραπευτική αποκατάσταση

Η εργοθεραπεία, η φυσικοθεραπεία και η λογοθεραπεία δεν βοηθούν μόνο στη σωματική αποκατάσταση αλλά και στην ψυχολογική ενδυνάμωση, καθώς προσφέρουν αίσθηση προόδου και επίτευξης στόχων.

Ο ρόλος των φροντιστών

Οι φροντιστές μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη συναισθηματική ανάρρωση του ασθενούς. Η ενθάρρυνση, η υποστήριξη της καθημερινής ρουτίνας και η αναγνώριση ακόμη και μικρών βημάτων προόδου βοηθούν σημαντικά στη μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης.

Πότε χρειάζεται επαγγελματική βοήθεια

Οι δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αρκούν από μόνες τους. Αν η κατάθλιψη επηρεάζει σοβαρά την καθημερινότητα, τον ύπνο, την όρεξη ή την ασφάλεια του ατόμου, είναι απαραίτητη η επικοινωνία με επαγγελματία υγείας. Η ψυχοθεραπεία, η φαρμακευτική αγωγή ή εξειδικευμένα προγράμματα υποστήριξης μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση.