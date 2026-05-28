Με ένα νέο ψηφιακό εργαλείο ελέγχου το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιχειρεί να βάλει τέλος στις διπλές παροχές, στις αλληλοεπικαλύψεις επιδομάτων και στις περιπτώσεις ενισχύσεων που καταλήγουν σε μη δικαιούχους. Πρόκειται για το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο τίθεται σε πιλοτική λειτουργία από την επόμενη εβδομάδα και φιλοδοξεί να δημιουργήσει πλήρη εικόνα για κάθε ευρώ κρατικής στήριξης που λαμβάνει ένας πολίτης.

Το νέο σύστημα θα λειτουργεί ως κεντρική ψηφιακή βάση δεδομένων, μέσω της οποίας το Δημόσιο θα μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο το ύψος, το είδος και τον αριθμό των επιδομάτων και ενισχύσεων που λαμβάνει κάθε φυσικό πρόσωπο, ελέγχοντας παράλληλα αν πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Νίκου Παπαθανάση, Θάνου Πετραλιά, Δημήτρη Παπαστεργίου και Γιώργου Πιτσιλή, το Μητρώο δημιουργείται προκειμένου να ενισχυθεί ο έλεγχος της δημοσιονομικής επίπτωσης των κρατικών ενισχύσεων, αλλά και να αποκτήσουν οι ελεγκτικές αρχές ενιαία πληροφόρηση για όλες τις παροχές που καταβάλλονται ανά πολίτη.

Στο νέο ψηφιακό αρχείο θα εντάσσονται όλα τα φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν οικονομικές ενισχύσεις ή παροχές από φορείς του Δημοσίου, ακόμη και όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Παράλληλα, όλοι οι δημόσιοι φορείς θα υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα το σύστημα για κάθε νέα παροχή ή επίδομα που θεσπίζεται, ώστε να καταχωρίζεται αυτόματα στην πλατφόρμα.

Τι περιλαμβάνει ο ψηφιακός φάκελος

Για κάθε δικαιούχο θα τηρούνται αναλυτικά προσωπικά και οικονομικά στοιχεία, όπως ΑΦΜ, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων, εισοδήματα, ακίνητη περιουσία και στοιχεία φορολογικών δηλώσεων, αλλά και πλήρες ιστορικό των παροχών που έχουν εγκριθεί, καταβληθεί ή ανακτηθεί. Το σύστημα θα εμφανίζει ακόμη και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης κάθε ενίσχυσης, καθώς και τις περιπτώσεις εφάπαξ καταβολών.

Το Μητρώο θα διαλειτουργεί με τις βάσεις δεδομένων του Δημοσίου. Θα «συνδέεται» με το Φορολογικό Μητρώο και τις δηλώσεις εισοδήματος της ΑΑΔΕ, το σύστημα ΕΝΦΙΑ, το Μητρώο Πολιτών, την ΗΔΙΚΑ, το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας αλλά και τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων που χορηγούν παροχές. Με αυτόν τον τρόπο, οι διασταυρώσεις θα γίνονται αυτοματοποιημένα και σε πραγματικό χρόνο.

Επιδόματα

Στην πρώτη φάση του πιλοτικού προγράμματος εντάσσονται, μεταξύ άλλων, το επίδομα θέρμανσης, το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα στέγασης, οι ενισχύσεις αναπηρίας, το επίδομα ανεργίας, καθώς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας και στεγαστικής συνδρομής.

Η πιλοτική εφαρμογή θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 με τη συμμετοχή του ΟΠΕΚΑ, της ΔΥΠΑ και της ΕΕΤΑΑ. Στη συνέχεια θα συνταχθεί ειδική έκθεση αξιολόγησης με τα αποτελέσματα και τις αδυναμίες του συστήματος, πριν από την πλήρη ενεργοποίησή του σε όλο το Δημόσιο.