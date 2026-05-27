Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση την οποία αξιωματούχοι θεωρούσαν ότι συνιστούσε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, όπως δήλωσε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος την Τετάρτη.

Ο ίδιος αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει και καταρρίψει πολλαπλά ιρανικά drones, τα οποία εκτιμήθηκε ότι συνιστούσαν αντίστοιχη απειλή.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι τρεις εκρήξεις καταγράφηκαν σε περιοχή ανατολικά της λιμενικής πόλης Μπαντάρ Αμπάς, περίπου στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ενεργοποιήθηκαν για αρκετή ώρα τα συστήματα αεράμυνας της χώρας, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει διερεύνηση για να εξακριβώσουν τι προκάλεσε τις εκρήξεις και υπό ποιες συνθήκες σημειώθηκε το περιστατικό.

Τραμπ για Στενά Ορμούζ: «Ανοιχτά για όλους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε την Τετάρτη, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για όλους, χωρίς να επιτρέπεται σε καμία χώρα να τα ελέγχει.

Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο μιας προσωρινής συμφωνίας που θα έδινε σε Ιράν και Ομάν τη διαχείριση της περιοχής, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, θα είναι ανοικτά για όλους».

«Πρόκειται για διεθνή ύδατα. Κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχό τους. Θα τα επιβλέπουμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «αυτό (το ζήτημα) περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία με τις ΗΠΑ, σημειώνοντας ωστόσο πως οι αμερικανικές απαιτήσεις δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί.

«Το Ιράν είναι πολύ πρόθυμο. Θέλουν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν φτάσει εκεί… Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε (σ.σ. στο τέλος). Είτε θα είμαστε (ικανοποιημένοι) είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, αναφέροντας ότι «νομίζω πως έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και κάποιο ενδιαφέρον», ενώ πρόσθεσε πως «θα δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες» αν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε ξεκαθαρίσει στο PBS News ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να προσφέρουν χαλάρωση κυρώσεων στο Ιράν ως αντάλλαγμα για την παράδοση των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η εκπρόσωπος Τύπου Ολίβια Γουέιλς δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την ιρανική πλευρά εξελίσσονται ομαλά, υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει θέσει σαφώς τις κόκκινες γραμμές της Ουάσινγκτον.