Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 27/05 στην Εύβοια, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε εκτός οδοστρώματος στην περιοχή Ροδιές στη Χαλκίδα. Το όχημα βρέθηκε σε σημείο με γκρεμό, πολύ κοντά στη θάλασσα, με τον νεαρό οδηγό να αποφεύγει τα χειρότερα, καθώς κατάφερε να βγει μόνος του χωρίς να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με οκτώ πυροσβέστες, δυνάμεις της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. καθώς και περιπολικό της Τροχαίας για τη διαχείριση του συμβάντος.