Νέο κρούσμα mpox, γνωστής και ως ευλογιά των πιθήκων, καταγράφηκε στην Ελλάδα, προκαλώντας κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών στην Ήπειρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 45χρονο Έλληνα, ο οποίος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Ο ασθενής είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του νοσοκομείου και, μετά την εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων, υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν τη νόσο.

Σε απομόνωση ο 45χρονος

Μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ο 45χρονος μεταφέρθηκε στη Μονάδα Λοιμωδών του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται σε απομόνωση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή και δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί από ποιο στέλεχος του ιού έχει προσβληθεί ο ασθενής.

Ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ για την ιχνηλάτηση

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών του ασθενούς.

Η κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών γίνεται στο πλαίσιο της πρόληψης και του περιορισμού πιθανής διασποράς, αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες που να δείχνουν ευρύτερη ανησυχία.

Δεύτερο κρούσμα μέσα στο 2026

Το περιστατικό στα Ιωάννινα φαίνεται πως είναι το δεύτερο κρούσμα mpox στην Ελλάδα μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, στις 27 Φεβρουαρίου 2026 η Ελλάδα είχε γνωστοποιήσει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μία περίπτωση ευλογιάς των πιθήκων που οφειλόταν στο στέλεχος clade 1 του ιού.

Επρόκειτο για ενήλικο άνδρα, ο οποίος είχε αναφέρει πρόσφατο ταξίδι στη Γαλλία, όπου θεωρήθηκε πιθανό ότι εκτέθηκε σε αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης.

Το πρώτο κρούσμα του στελέχους clade 1 είχε καταγραφεί στη χώρα μας τον Νοέμβριο του 2025.

Η εικόνα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

Η νόσος mpox είχε προκαλέσει έντονη παγκόσμια ανησυχία την περίοδο 2022-2023, όταν το ηπιότερο στέλεχος clade 2 εξαπλώθηκε εκτός Αφρικής.

Μέχρι το τέλος του 2025 είχαν καταγραφεί στην Ελλάδα 160 κρούσματα, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο τα περιστατικά ξεπερνούσαν τα 25.400.

Τι είναι η mpox

Η mpox είναι σπάνια ιογενής λοίμωξη, η οποία προκαλείται από τον ιό της ευλογιάς των πιθήκων. Ο ιός ανήκει στο γένος Orthopoxvirus.

Η νόσος εντοπίζεται κυρίως σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής και μεταδίδεται αρχικά από μολυσμένα άγρια ζώα, κυρίως τρωκτικά.

Η μετάδοση μπορεί να γίνει μετά από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου, από επαφή με το δέρμα ή το τρίχωμά του, αλλά και σπανιότερα από κατανάλωση μη επαρκώς μαγειρεμένου κρέατος.

Πώς μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο

Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται κυρίως μέσω στενής επαφής με δερματικές βλάβες ή σωματικά υγρά ασθενούς.

Ιδιαίτερο ρόλο παίζει η σεξουαλική επαφή, η επαφή με μολυσμένα αντικείμενα, καθώς και η μετάδοση μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων, όταν υπάρχει παρατεταμένη στενή επαφή.

Ο χρόνος επώασης της νόσου είναι συνήθως 6 έως 13 ημέρες, αλλά μπορεί να κυμανθεί από 5 έως 21 ημέρες.

Παρακολουθούν την υπόθεση οι υγειονομικές αρχές

Το νέο κρούσμα στα Ιωάννινα αντιμετωπίζεται με βάση τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, με τον ασθενή να παραμένει σε απομόνωση και τον ΕΟΔΥ να έχει αναλάβει την ιχνηλάτηση των επαφών του.

Οι υγειονομικές αρχές αναμένουν τα πλήρη εργαστηριακά δεδομένα, ώστε να διαπιστωθεί και το στέλεχος του ιού από το οποίο έχει προσβληθεί ο 45χρονος.