Μία μέρα πριν το πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τους ημιτελικούς της Stoiximan Basket League, ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι έγινε απολύμανση και βιολογικός καθαρισμός στο Telecom Center Athens μετά το Final Four της Euroleague.

Οι «πράσινοι» μπήκαν στη φετινή σεζόν με βασικό στόχο την κατάκτηση του 8ου ευρωπαϊκού τίτλου της ιστορίας τους αλλά δεν τα κατάφεραν και περιμένουν, πλέον, τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος με τον «δικέφαλο του βορρά».

Το πρώτο παιχνίδι της σειράς θα γίνει την Πέμπτη (28/5) στο Telecom Center Athens και η ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι έγινε απολύμανση και βιολογικός καθαρισμός, μετά το Final Four της Euroleague, ανεβάζοντας και σχετικές φωτογραφίες στα social media.

Για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ η πράσινη ΚΑΕ έχει ορίσει γενική είσοδο με 5 ευρώ, με τον Εργκίν Αταμάν, στο αγωνιστικό κομμάτι, να υπολογίζει ξανά στον Κώστα Σλούκα αλλά όχι και στον Κένεθ Φαρίντ, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Νίκου Ρογκαβόπουλου.