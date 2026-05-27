Σοκαριστική είναι η περιγραφή του 14χρονου Ρομά που κατήγγειλε για ξυλοδαρμό τον Κώστα Παπαδόπουλο, καθώς φέρεται προηγουμένως να είχε κλέψει από το μαγαζί του πρώην παίκτη του Survivor.

Ο ανήλικος είπε ότι δέχτηκε άγρια χτυπήματα στο κεφάλι και μάλιστα από κλειδί από τον πρώην παίκτη, με αποτέλεσμα να κάνει 10 ράμματα. Επίσης, έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα τραύματα που φέρει.

Το 14χρονο αγόρι μιλώντας στο Live News αρνήθηκε ότι συμμετείχε στην κλοπή που σημειώθηκε στο κατάστημα, αναφέροντας ότι ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης τον άφησε, εφόσον είδε ότι είχε ματώσει.

«Όπως είχα πάει να δω τη μπάλα με τον αδερφό μου, έφευγα, πήγαινα σπίτι και δεν ξέρω τι έκλεψαν του κυρίου, τι κάνανε. Αυτός ο κύριος έπιασε εμένα και με χτύπησε με μπουνιές στο κεφάλι και με ένα κλειδί, του αυτοκινήτου τα κλειδιά. Τίποτα δεν μου είπε. Απλώς άρχισε να με χτυπάει», είπε χαρακτηριστικά.

«Με έπιασε από τον λαιμό και με πέταξε μέσα στο πορτμπαγκάζ. Του είπα “άσε με, δεν είμαι εγώ” και μετά, με είδε μέσα στα αίματα και με άφησε. Ο αδερφός μου έτρεξε και εγώ έκατσα», δήλωσε στην εκπομπή του Mega.

«Μετά πήγα σπίτι μου, φώναξε ο πατέρας μου την αστυνομία και μετά η αστυνομία κάλεσε το ΕΚΑΒ. Με πήγαν στο νοσοκομείο, μου βάλανε ράμματα. Δέκα ράμματα μου βάλανε στο κεφάλι», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν το πρωινό της 25ης Μαΐου όταν μία παρέα ανήλικων Ρομά πήγε στο ζαχαροπλαστείο του Κώστα Παπαδόπουλου στην περιοχή του Μενιδίου και έκλεψαν την τσάντα της μητέρας του αλλά και το κινητό τηλέφωνο μίας εργαζόμενης.

Ο ζαχαροπλάστης και πρώην παίκτης του Survivor αντιλήφθηκε τι συμβαίνει, τους κυνήγησε και μερικά στενά παρακάτω φαίνεται να ακινητοποίησε με σωματική βία έναν 14χρονο Ρομά.

Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθούν και οι δύο, ο μεν ανήλικος για κλοπή, ο δε ζαχαροπλάστης για απλή σωματική βλάβη σε βάρος ανήλικου ατόμου.

Την προανάκριση έκανε το τμήμα ασφαλείας Αχαρνών και διαβίβασε τη δικογραφία στην εισαγγελία με τον 43χρονο να οδηγείται σήμερα στην Ευελπίδων.