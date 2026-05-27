Οκτώ ημέρες απομένουν για την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου για την ανανέωση των περσινών κατόχων και ήδη περισσότεροι από 7.000 έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήριο διαρκείας για τη νέα σεζόν, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να μην κρύβουν την ικανοποίησή τους.

Μπορεί οι «ερυθρόλευκοι» να μην κατάφεραν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, αυτό όμως δεν επηρεάζει σε κάτι τον κόσμο τους, ο οποίος στήριζε και στηρίζει μαζικά την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως φαίνεται και από την κίνηση που υπάρχει στα εισιτήρια διαρκείας.

Τι ισχύει για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

1η Περίοδος – Ανανέωση Περσινών Κατόχων:

Από Πέμπτη 21/05 στις 15:00 έως Πέμπτη 04/06 στις 15:00.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2025-2026 έχουν δικαίωμα ανανέωσης και εξασφαλισμένη τη θέση τους με τις παρακάτω παρουσίες:

Α. Σε 20 αγώνες και άνω, ανανεώνουν τη θέση τους και έχουν έκπτωση 5%.

Β. Από 14 έως 19 αγώνες, ανανεώνουν τη θέση τους.

2η Περίοδος – Οι Περσινοί κάτοχοι μπορούν να επιλέξουν νέα θέση ή Θύρα:

Από Δευτέρα 08/06 στις 15:00 έως Παρασκευή 12/06 στις 15:00.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2025-2026 οι οποίοι δεν ανανέωσαν την 1η Περίοδο και έχουν πάνω από 14 παρουσίες και ΜΟΝΟ αυτοί θα μπορούν να επιλέξουν νέα θέση ή θύρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όσοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας 2025-26 παρευρέθηκαν από 13 αγώνες και κάτω, δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης εισιτηρίου διαρκείας στις 2 πρώτες περιόδους και μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια διαρκείας στην 3η περίοδο.

3η Περίοδος – Νέοι κάτοχοι με τις τιμές του 2ου Πίνακα

Από Δευτέρα 15/06 στις 13:00.

Αλλάζουν οι τιμές και ισχύουν του 2ου πίνακα.

Όλοι οι φίλαθλοι μπορούν να αγοράσουν ελεύθερα με τις τιμές του 2ου πίνακα.

Παρατηρήσεις:

Από τη Δευτέρα 08/06 οι περσινοί κάτοχοι δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους.

Από τη Δευτέρα 15/06 οι περσινοί κάτοχοι χάνουν το δικαίωμα της τιμής του πρώτου πίνακα.

Μετά την αγορά του Εισιτηρίου Διαρκείας δεν πραγματοποιούνται ακυρώσεις ή αλλαγές θέσεων.

Σε όλους τους κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025/2026 θα σταλεί στο email

που είχαν πραγματοποιήσει την περσινή αγορά τους, ενημέρωση σε ποια από τις 3 παραπάνω περιόδους

μπορούν να αγοράσουν Εισιτήριο Διαρκείας, αναλόγως των παρουσιών τους

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Online

Αποκλειστικά στο επίσημο site της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (www.olympiacos.org) και στο www.more.com.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Χρεωστικές κάρτες

Πιστωτικές κάρτες:

Α. 12 Άτοκες δόσεις μόνο με την πιστωτική κάρτα Olympiacos F.C. Visa της Τράπεζας Πειραιώς

Β. Άτοκες δόσεις με άλλες πιστωτικές κάρτες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Email: [email protected]

Για εταιρικά εισιτήρια διαρκείας συνολικής αξίας άνω των 5.000 ευρώ, μπορείτε να απευθύνεστε στο email: [email protected]

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Για την έκδοσή τους είναι απαραίτητα:

– Ονοματεπώνυμο

– ΑΜΚΑ (Έλληνες υπήκοοι)

– Ημερομηνία Γέννησης

– Κινητό

– Πόλη, Χώρα

– E-mail

Κάθε κάτοχος – μέλος μπορεί να έχει στην κατοχή του μόνο ένα (1) εισιτήριο διαρκείας.

Σε όλες τις θύρες εκτός των θυρών 3 έως 7 θα υπάρχουν παιδικά εισιτήρια με έκπτωση περίπου 30%.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:

Δικαίωμα αγοράς παιδικών εισιτηρίων διαρκείας έχουν οι συνοδοί τους. Ο ανήλικος θα πρέπει την ημέρα αγοράς να μην έχει κλείσει το 15ο έτος της ηλικίας του.

Απαιτείται συνοδεία.

Υπενθυμίζεται η υποχρεωτική χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet για την είσοδο στο γήπεδο.

Οι προϋποθέσεις εισόδου στο γήπεδο καθορίζονται ανάλογα με τις ισχύουσες αποφάσεις της Πολιτείας.

ΜΑΖΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ

Παρουσία σε όλους τους Αγώνες:

Κλήρωση σε 7 τυχερούς για δωρεάν ανανέωση του εισιτηρίου διαρκείας τους (ίδια θέση) για την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο 2027-28. Παρουσία από 20 αγώνες και επάνω:

Έκπτωση 5% επί της τιμής ΜΟΝΟ την 1η περίοδο ανανεώσεων εισιτηρίων διαρκείας της επόμενης περιόδου.

Παρουσία από 14 έως 19 αγώνες:

Δικαίωμα ανανέωσης της υπάρχουσας θέσης και ΜΟΝΟ στην 1η περίοδο ανανεώσεων της επόμενης περιόδους πώλησης εισιτηρίων διαρκείας. Παρουσία από 13 αγώνες και κάτω:

Χάνεται το δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους για την 1η & 2η περίοδος (έχουν δικαίωμα αγοράς με τους νέους κατόχους την 3η περίοδο).

Τονίζεται ότι σε όλα τα παραπάνω υπολογίζεται η χρήση του εισιτηρίου διαρκείας και όχι η προσωπική παρουσία (δικαίωμα μεταβίβασης).

Η διαδικασία μεταβίβασης θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερα Μέλη του Ερασιτέχνη ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ.

Οι συνδρομές δεν εμπεριέχονται στις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθεύονται την Κάρτα Μέλους:

– Μέσω internet (www.olympiacossfp.gr)

– Από το γραφείο του τμήματος μελών/φιλάθλων του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού που βρίσκεται στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» (Δευτέρη-Κυριακή, 10:00 – 18:00) έναντι μνημείου ΘΥΡΑΣ 7 – Εμπορική στοά.

Αναλυτικά ισχύουν:

– 75 € συνδρομή Μέλους Ερασιτέχνη για όλους τους κατόχους διαρκείας.

– 75 € οικονομική ενίσχυση (κάρτα junior) στον Ερασιτέχνη για τα παιδικά εισιτήρια διαρκείας.

– Επιπλέον 50 € οικονομική ενίσχυση στον Ερασιτέχνη για τους κατόχους διαρκείας των θυρών 3 έως 7

Με την Κάρτα Μέλους, ο κάτοχος θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τους εντός έδρας αγώνες των Τμημάτων του Ερασιτέχνη ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ με τη διαδικασία που θα ανακοινώνει ο Ερασιτέχνης στο επίσημο site του.

Πληροφορίες σχετικά με την «Κάρτα Μέλους Ολυμπιακού»

Email: [email protected]

Τηλεφωνικό κέντρο: 2111007060, 10:00 – 18:00 (Δευτέρα-Παρασκευή)

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2026-27, πατώντας ΕΔΩ.