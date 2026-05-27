Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τη στιγμή που οι ανήλικοι Ρομά μπαίνουν στο μαγαζί του Κώστα Παπαδόπουλου, του πρώην παίκτη του Survivor.

Το βίντεο προβλήθηκε στο Live News και σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, οι ανήλικοι μπήκαν μέσα να κλέψουν και στη συνέχεια έκατσαν έξω από το κατάστημα, συζητώντας, μέχρι που τους κυνήγησε ο ζαχαροπλάστης.

Σημειώνεται, ότι όλα ξεκίνησαν το πρωινό της 25ης Μαΐου όταν μία παρέα ανήλικων Ρομά πήγε στο ζαχαροπλαστείο του Κώστα Παπαδόπουλου στην περιοχή του Μενιδίου και έκλεψαν την τσάντα της μητέρας του αλλά και το κινητό τηλέφωνο μίας εργαζόμενης.

Ο ζαχαροπλάστης και πρώην παίκτης αντιλήφθηκε τι συμβαίνει, τους κυνήγησε και μερικά στενά παρακάτω φαίνεται να ακινητοποίησε με σωματική βία έναν 14χρονο Ρομά.

Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθούν και οι δύο, ο μεν ανήλικος για κλοπή, ο δε ζαχαροπλάστης για απλή σωματική βλάβη σε βάρος ανήλικου ατόμου.

Την προανάκριση έκανε το τμήμα ασφαλείας Αχαρνών και διαβίβασε τη δικογραφία στην εισαγγελία με τον 43χρονο να οδηγείται σήμερα στην Ευελπίδων.

Τι λέει ο Κώστας Παπαδόπουλος

Ο Κώστας Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι δεν χτύπησε ποτέ τον ανήλικο, ο οποίος έκανε 10 ράμματα στο κεφάλι.

«Τα παιδιά αυτά είναι Ρομά. Μέσα σε 24ώρες μπήκαν τρεις φορές στο μαγαζί. Την τρίτη φορά πήραν το κινητό της πωλήτριας. Με πήρε από το σταθερό η πωλήτρια και με ενημέρωσε. Εγώ από την προηγούμενη μέρα που είχαν πάρει την τσάντα της μαμάς μου, ήξερα τη διαδρομή που κάνουν, γιατί μάζεψα την τσάντα από τα σκουπίδια, την ταυτότητα, την κάρτα, τα κλειδιά από το σπίτι της. Ήξερα τη διαδρομή που κάνουν. Έτρεξα με το αυτοκίνητο και τους έπιασα 100-200 μέτρα πιο κάτω. Δεν τον χτύπησα. Αυτοί ήταν πέντε. Όταν έτρεξα να τους πιάσω, αυτός έπεσε κάτω και τον ακινητοποίησα για να πάρω το κινητό που ήταν μπροστά του. Τον πήρα και τον έβαλα στο αυτοκίνητό μου για να τον πάω στην ασφάλεια. Είδα μετά από τον καθρέφτη ότι από τη μια μεριά έβγαζε αίμα. Το χτύπημα είναι από την πτώση, όχι από μένα. Αν τον χτύπαγα, θα είχε μώλωπες», ανέφερε ο Κώστας Παπαδόπουλος.

«Είναι ένα παιδί 14 ετών με βαρύ ποινικό μητρώο. Τον άφησα να φύγει, γιατί μου το ζήτησε. Τα δικαστήρια είναι δυο, η δική μου καταγγελία προς εκείνον έχει πάρει αναβολή για του χρόνου γιατί είναι ανήλικος. Η δική του καταγγελία προς εμένα θα γίνει τώρα», συμπλήρωσε στη συνέχεια.