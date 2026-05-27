Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι έβαλαν σε τραπεζάκι το τρόπαιο της Euroleague που κατέκτησε ο Ολυμπιακός για να κάνουν καζούρα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος απάντησε μέσω των social media.

Από την αρχή της σεζόν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έλεγε ότι θα βάλει στο, γνωστό πια, τραπεζάκι στο Σούνιο το τρόπαιο της Euroleague όντας σίγουρος για την επιτυχία της ομάδας του, τα πράγματα όμως εξελίχθηκαν διαφορετικά.

Αυτοί που στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης είναι οι «ερυθρόλευκοι» και στο δείπνο της ομάδας, το οποίο εξελίχθηκε σε πάρτι, οι Αγγελόπουλοι τοποθέτησαν το τρόπαιο πάνω σε ένα τραπεζάκι. Ήταν μια κίνηση που έφερε στο μυαλό όλων τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος δεν το άφησε ασχολίαστο.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Instagram, ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού έγραψε: «Ανεξαρτήτως εάν, για κάποιο λόγο, η εικόνα βγάζει εμμονή και ανάγκη εκτόνωσης απέναντί μου, την υγιή καζούρα και την αποδέχομαι και τη συγχαίρω όταν είναι έξυπνη.

Μακάρι να γινόταν σε κάθε περίπτωση και όχι μόνο στις νίκες σας… Καζούρα στις νίκες και στις ήττες καταγγελίες δεν πάνε μαζί.

Θα σας έφερνα και τον Φρι να γίνει 100/100 η εικόνα, αλλά μου είπε «φοβάμαι να πάω… δεν έχω γάτα δικηγόρο».

ΥΓ: Το τραπεζάκι σας είναι από την κρατική ενίσχυση για αναβάθμιση του ΣΕΦ ή πληρωμένο ιδιωτικά;».