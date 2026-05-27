Νέα τροπή παίρνει η τραγωδία στην Ηράκλεια των Σερρών, όπου ένα 10χρονο αγόρι ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι το πρωί της Τετάρτης.

Εκτός από τη μητέρα του παιδιού, η οποία συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, οι Αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη μίας 43χρονης ιδιοκτήτριας σπιτιού, η οποία, σύμφωνα με καταγγελίες, φέρεται να έκανε ρευματοκλοπή.

Το καλώδιο φέρεται να περνούσε μέσα από το κανάλι

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κάτοικοι της περιοχής κατήγγειλαν ότι η 43χρονη είχε τοποθετήσει καλώδιο για ρευματοκλοπή, το οποίο φέρεται να περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί.

Προς το παρόν, η γυναίκα κατηγορείται για ρευματοκλοπή, ενώ οι Αρχές εξετάζουν αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με τον θάνατο του 10χρονου.

Οι απαντήσεις αναμένονται από τη νεκροψία – νεκροτομή, η οποία έχει προγραμματιστεί να γίνει αύριο.

Πώς βρέθηκε το παιδί στο νερό

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι, πατώντας πάνω σε σανίδι.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν περίπου στις 11:45 το πρωί από κάτοικο του οικισμού για την πτώση του ανηλίκου στο κανάλι. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν το παιδί από το νερό και το παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Αναμένεται η νεκροψία για τα αίτια θανάτου

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν ο θάνατος του παιδιού οφείλεται σε πνιγμό, σε πιθανή ηλεκτροπληξία ή σε άλλο αίτιο.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση, οι Αρχές κρατούν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και συνεχίζουν να συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία από την περιοχή.

Η τοπική κοινωνία της Ηράκλειας παραμένει συγκλονισμένη, ενώ η έρευνα επικεντρώνεται πλέον τόσο στις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί έπεσε στο κανάλι όσο και στο αν η καταγγελλόμενη ρευματοκλοπή συνέβαλε στην τραγωδία.