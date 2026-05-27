Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ρόδος από τον αιφνίδιο θάνατο της Κυριακής Κασιώτη, που πέθανε σε ηλικία 24 ετών.

Η μητέρα της, που ήταν και εκείνη που την εντόπισε νεκρή, δήλωσε ότι η κόρη της παραπονιόταν για πονοκέφαλο, χωρίς να εμφανίζει κάποιο άλλο σύμπτωμα που θα εξέφραζε ανησυχία.

«Μόνο πονοκέφαλο είχε, μου έλεγε “έχω πονοκέφαλο”. Μετά το φαγητό, μου είπε “πάω να κοιμηθώ”», είπε η μητέρα της Κυριακής στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Η 24χρονη Κυριακή Κασιώτη

«Εγώ ήμουν στη δουλειά. Γύρισα και κοιμόταν το παιδί. Μετά από λίγη ώρα πήγα να την ξυπνήσω, λέω “τι κάνει τόσες ώρες και κοιμάται;” Και ήταν πεθαμένο», δήλωσε στη συνέχεια.

«Στις 20 Μαΐου είχε τα γενέθλιά της μαζί με τη δίδυμη αδελφή της. Σπούδαζε στη Λήμνο. Μια πριγκίπισσα. Το παιδί μου ήταν ένας άγγελος» είπε στην εκπομπή του Star.

Σημειώνεται ότι το επίσημο πιστοποιητικό θανάτου που εκδόθηκε μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου αποδίδει τον αιφνίδιο θάνατο της νεαρής κοπέλας σε αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.