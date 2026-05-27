Ο Ολυμπιακός γιόρτασε οικογενειακά το βράδυ της Τρίτης (27/5) την κατάκτηση της Euroleague, με την ΚΑΕ να ανεβάζει το σχετικό βίντεο στο κανάλι της στο Youtube.

Σύσσωμη η ομάδα, το προπονητικό επιτελείο και η διοίκηση δείπνησαν σε εστιατόριο της Βούλας την Τρίτη (27/5) και τελικά το δείπνο κατέληξε σε ένα πραγματικό πάρτι με τραγούδια και χορό, με τον Εβάν Φουρνιέ να εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή και εκτός παρκέ.

Η χθεσινή βραδιά ξεκίνησε ως δείπνο για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας… και κατέληξε σε ένα αληθινό ερυθρόλευκο πάρτυ! 🔴⚪🏆



Χαμόγελα, τραγούδια, χορός, οικογενειακές στιγμές και περηφάνια για την ομάδα μας που ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης.



Η νύχτα ανήκε στους… pic.twitter.com/LPmEMTTN5l — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 27, 2026

Όλοι στον Ολυμπιακό γιόρτασαν με την ψυχή τους για την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τίτλου, με την ΚΑΕ να ανεβάζει το σχετικό βίντεο στο κανάλι της στο Youtube ενώ έκανε και σχετική ανάρτηση, με φωτογραφίες, στα social media, γράφοντας τα εξής…

«Η χθεσινή βραδιά ξεκίνησε ως δείπνο για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας… και κατέληξε σε ένα αληθινό ερυθρόλευκο πάρτυ

Χαμόγελα, τραγούδια, χορός, οικογενειακές στιγμές και περηφάνια για την ομάδα μας που ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης.

Η νύχτα ανήκε στους πρωταθλητές!».