Η Μαρία Αντωνά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου μίλησε για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα.

«Τον αγαπάω τον Γιώργο, τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή και η προσέγγισή του ήταν αυτή που μίλησε στην καρδιά μου. Με συγκίνησε πολύ η προσέγγισή του με τον τρόπο που έγινε. Μου έβγαλε κάτι πολύ συναισθηματικό και αυτός είναι ο λόγος που έδωσα μια ευκαιρία σε όλο αυτό που συμβαίνει. Είμαι ένας άνθρωπος που εάν δεν συνδεθώ ψυχικά και συναισθηματικά, δεν μπορώ να δώσω», ανέφερε η Μαρία Αντωνά και πρόσθεσε ότι η μητέρα της δεν πρόλαβε να γνωρίσει τον Γιώργο Λιάγκα καθώς «έφυγε» από τη ζωή.

«Δεν θα έκανα πρωινό με τον Γιώργο, αλλά θα συζητούσα για ένα βραδινό με έναν διαφορετικό ρόλο», πρόσθεσε, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι δεν έχει ακόμη συμφωνήσει κάτι για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

«Δεν έχουμε συζητήσει με τον Γιώργο για γάμο, γιατί δεν είμαι από τις γυναίκες που κάνω τέτοιες συζητήσεις. Κάποια πράγματα τα φέρνει στη ζωή σου ο Θεός, οπότε το έχω αφήσει αυτό το θέμα εν λευκώ», αποκάλυψε η Μαρία Αντωνά.