Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται σε λίγες ημέρες να ξεκινήσει τις εργασίες για να κάνει το ΣΕΦ ένα σύγχρονο και απόλυτα λειτουργικό γήπεδο.

Ο Ολυμπιακός έχει τώρα μπροστά του τη σειρά με αντίπαλο την ΑΕΚ (28/5 και στις 20:15 το Game 1). Παράλληλα όμως έχουμε αρχίσει να μετράμε αντίστροφα για την έναρξη των εργασιών στο ΣΕΦ. Τις εργασίες για να προκύψει ένα νέο και σύγχρονο ΣΕΦ.

Οι βασικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν με το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας του Ολυμπιακού, δηλαδή το αργότερο μετά τις 13 Ιουνίου. Εκτός από τι κύριες εργαασίες θα ξεκινήσουν και αυτές που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου.

Αυτό που μένει να ξεκαθαρίσει είναι το πού θα παίζει ο Ολυμπιακός στους πρώτους μήνες της νέας σεζόν που λόγω των εργασιών δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί το ΣΕΦ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο 2 υποψηφιότητες είναι αυτές του Ηρακλείου Κρήτης και της Κύπρου.