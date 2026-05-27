Ο γνωστός σεφ και συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου, Πέτρος Συρίγος, είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που τον κράτησε μακριά από το πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», σημειώνοντας: «Ήμουν με τη μηχανή μου και πέρασε ένας από ένα stop με αποτέλεσμα να καρφωθώ επάνω του. Δεν τον πρόλαβα αρκετά. Πάλι καλά εκσφενδονίστηκα και δεν κόλλησα πάνω στο αυτοκίνητο. Έχω σπάσει τους δύο καρπούς στα χέρια μου. Είναι ό,τι χειρότερο μπορούσα να πάθω με την χειρωνακτική εργασία που κάνω. Ακούω ό,τι λένε οι γιατροί, δεν είναι καλη η κατάσταση. Παλεύω ακόμα και στην τουαλέτα να πάω, ακόμα και να πιω νερό. Φορούσα και μπουφάν και κράνος και με έσωσαν».