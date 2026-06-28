Ζούμε σε μια εποχή όπου η παραγωγικότητα έχει μετατραπεί σε κοινωνικό νόμισμα. Οι ώρες εργασίας, οι επαγγελματικές επιτυχίες, η φυσική κατάσταση, οι εμπειρίες, οι ταξιδιωτικοί προορισμοί, ακόμη και ο αριθμός των βιβλίων που διαβάζουμε μέσα σε έναν χρόνο, μοιάζουν να καθορίζουν την προσωπική μας αξία.

Η σύγχρονη κουλτούρα του hustle, της αδιάκοπης προσπάθειας και της συνεχούς αυτοβελτίωσης, έχει δημιουργήσει μια γενιά ανθρώπων που νιώθουν ότι πρέπει να αποδεικνύουν καθημερινά την αξία τους. Η ξεκούραση συχνά αντιμετωπίζεται ως πολυτέλεια, ενώ η επιβράδυνση σχεδόν ως αποτυχία.

Για την Κέιτι, αυτός ήταν ο τρόπος ζωής της. Διατηρούσε ένα εξαντλητικό πρόγραμμα γεμάτο επαγγελματικά σχέδια, κοινωνικές υποχρεώσεις, νέα χόμπι και προσωπικούς στόχους. Οι άνθρωποι γύρω της συνήθιζαν να αστειεύονται ότι είχε γεννηθεί με το γονίδιο του «μπορώ να το κάνω κι αυτό». Και πράγματι, μπορούσε.

Για πολλά χρόνια, η επιτυχία είχε ένα και μοναδικό μέτρο: να κάνει περισσότερα από χθες. Όταν κάποιος τη ρωτούσε πώς είναι, η απάντηση δεν αφορούσε ποτέ τα συναισθήματά της. Αφορούσε όσα είχε πετύχει.

Μέχρι που όλα άλλαξαν.

Όταν το σώμα σταματά να ακολουθεί

Στις αρχές της τρίτης δεκαετίας της ζωής της, η Κέιτι διαγνώστηκε με Σύνδρομο Ορθοστατικής Ταχυκαρδίας (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome – POTS), μια χρόνια διαταραχή του αυτόνομου νευρικού συστήματος που επηρεάζει τη ρύθμιση της κυκλοφορίας του αίματος όταν κάποιος σηκώνεται όρθιος.

Πρόκειται για μια πάθηση που παραμένει σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό, παρότι υπολογίζεται ότι επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, κυρίως γυναίκες ηλικίας 15 έως 50 ετών.

Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίζουν:

έντονη ταχυκαρδία,

ζάλη,

λιποθυμικά επεισόδια,

χρόνια κόπωση,

εγκεφαλική ομίχλη (brain fog),

δυσκολία συγκέντρωσης,

αδυναμία παρατεταμένης ορθοστασίας και

σοβαρή εξάντληση ακόμη και μετά από δραστηριότητες που θεωρούνται αυτονόητες για τους περισσότερους ανθρώπους.

Μετά την πανδημία COVID-19, το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για το POTS αυξήθηκε κατακόρυφα, καθώς πολλές μελέτες συνέδεσαν το σύνδρομο με περιπτώσεις Long COVID. Ερευνητές από το Johns Hopkins Medicine, την American Autonomic Society και την Heart Rhythm Society επισημαίνουν ότι η έγκαιρη διάγνωση παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, αφού πολλοί ασθενείς χρειάζονται χρόνια μέχρι να λάβουν σωστή διάγνωση.

Η χρόνια ασθένεια δεν αλλάζει μόνο το σώμα. Αλλάζει ολόκληρη την ταυτότητα

«Η ζωή με το POTS άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την παραγωγικότητα, την επιτυχία και τελικά τον ίδιο μου τον εαυτό», περιγράφει η Κέιτι. Και η εμπειρία της δεν αποτελεί εξαίρεση.

Διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι οι χρόνιες παθήσεις δεν επηρεάζουν αποκλειστικά τη σωματική υγεία. Επηρεάζουν βαθιά:

την αυτοεικόνα,

την αυτοπεποίθηση,

τις διαπροσωπικές σχέσεις,

την εργασία και

το αίσθημα προσωπικής αξίας.

Μια εκτεταμένη συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2024 για την «ταυτότητα της ασθένειας» (illness identity) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρόνια νόσος αναδιαμορφώνει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους. Η ανεξαρτησία, οι κοινωνικοί ρόλοι, οι επαγγελματικές φιλοδοξίες και η αυτοεκτίμηση επαναπροσδιορίζονται από την αρχή. Για πολλούς ασθενείς, η μεγαλύτερη απώλεια δεν είναι οι σωματικοί περιορισμοί. Είναι η απώλεια της προηγούμενης τους ταυτότητας.

Η αόρατη εργασία που κανείς δεν βλέπει

Υπάρχει όμως και μια δεύτερη πραγματικότητα που σπάνια συζητείται. Οι άνθρωποι με χρόνια νοσήματα εργάζονται καθημερινά… για να παραμένουν λειτουργικοί:

Τα ιατρικά ραντεβού.

Οι εξετάσεις.

Η παρακολούθηση των συμπτωμάτων.

Οι θεραπείες.

Η φαρμακευτική αγωγή.

Η σωστή ενυδάτωση.

Η φυσικοθεραπεία.

Οι περίοδοι ανάρρωσης.

Οι αλλαγές στη διατροφή.

Οι ημέρες που χρειάζεται να ακυρώσουν ολόκληρο το πρόγραμμά τους επειδή το σώμα τους απλώς δεν συνεργάζεται.

Όλα αυτά συνιστούν μια αόρατη εργασία, που σπάνια αναγνωρίζεται από την κοινωνία.

Το 2016, μια συστηματική ανασκόπηση 110 ποιοτικών μελετών δημοσιευμένη στο BMC Medicine ανέδειξε ακριβώς αυτή την πραγματικότητα. Οι ερευνητές περιέγραψαν το τεράστιο «φορτίο θεραπείας» (treatment burden) που καλούνται να διαχειριστούν οι ασθενείς, εξισορροπώντας ταυτόχρονα εργασία, οικογένεια, κοινωνική ζωή και απαιτήσεις της νόσου.

Με απλά λόγια, η διαχείριση της ίδιας της ασθένειας αποτελεί από μόνη της μια εργασία πλήρους απασχόλησης.

«Συνήθισα τόσο πολύ τον πόνο…»

Η ίδια η Κέιτι περιγράφει με συγκλονιστική ειλικρίνεια: «Ο χρόνιος πόνος άλλαξε τα πρότυπά μου. Παραδόξως, συνήθισα τόσο πολύ να νιώθω δυσφορία, που έγινε εύκολο να ξεχάσω ότι όφειλα στον εαυτό μου να προσπαθήσω να τη βελτιώσω όπου μπορούσα».

Η φράση αυτή συμπυκνώνει μια πραγματικότητα που οι ειδικοί συναντούν καθημερινά στα ιατρεία. Ο άνθρωπος προσαρμόζεται:

Ακόμη και στον πόνο.

Ακόμη και στην εξάντληση.

Ακόμη και στην απώλεια της προηγούμενης ζωής του.

Και κάπως έτσι, το μη φυσιολογικό γίνεται η νέα κανονικότητα.

Η παγίδα της «αόρατης» ασθένειας

Για την Κέιτι υπήρχε ακόμη μία δυσκολία. Το POTS είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, μια αόρατη ασθένεια. Οι γύρω της δεν μπορούσαν να δουν την εξάντληση, τη ζάλη ή τη γνωσιακή κόπωση.

Έτσι, συνέχιζε να πιέζει τον εαυτό της για να αποδείξει ότι «είναι καλά»: «Συνέχισα να συγκρίνω τον εαυτό μου με τα πρότυπα που είχα πριν αρρωστήσω. Ήταν ίσως μια μορφή άρνησης. Έκρυβα τα συμπτώματα όσο περισσότερο μπορούσα και μετά κατέρρεα στο τέλος της ημέρας ή της εβδομάδας».

Οι ψυχολόγοι περιγράφουν αυτό το φαινόμενο ως “masking”, δηλαδή την προσπάθεια του ασθενούς να αποκρύψει τα συμπτώματά του για να ανταποκριθεί στις κοινωνικές προσδοκίες. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή συχνά οδηγεί σε μεγαλύτερη σωματική επιβάρυνση, έντονη ψυχική εξουθένωση και αυξημένο κίνδυνο υποτροπών.

Όταν η πειθαρχία δεν σημαίνει «κάνω περισσότερα», αλλά «προστατεύω τον εαυτό μου»

Για χρόνια, η λέξη «πειθαρχία» είχε για την Κέιτι μία μόνο ερμηνεία:

Να μην εγκαταλείπει ποτέ.

Να συνεχίζει, ακόμη κι όταν ήταν κουρασμένη.

Να ξεπερνά τα όριά της.

Να ολοκληρώνει κάθε στόχο που έθετε.

Η χρόνια ασθένεια, όμως, την ανάγκασε να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει πραγματικά αυτοπειθαρχία.

«Οι χρόνιες ασθένειες δεν σου αφήνουν άλλη επιλογή. Σε αναγκάζουν να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι», γράφει.

Σήμερα, η πειθαρχία δεν σημαίνει να πιέζει τον οργανισμό της μέχρι εξάντλησης. Σημαίνει να ακούει τα μηνύματα που της στέλνει το σώμα της, να σέβεται τα όριά του και να επενδύει στην αποκατάσταση πριν από την εξουθένωση.

Και αυτή η αλλαγή νοοτροπίας δεν αποτελεί απλώς προσωπική εμπειρία. Υποστηρίζεται και από την επιστήμη.

Τα τελευταία χρόνια, η διεθνής βιβλιογραφία χρησιμοποιεί όλο και συχνότερα τον όρο “energy management“, δηλαδή, διαχείριση της ενέργειας. Ειδικά σε ασθενείς με POTS, σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, αυτοάνοσα νοσήματα και άλλες χρόνιες παθήσεις, η στρατηγική αυτή θεωρείται βασικός πυλώνας της θεραπευτικής προσέγγισης.

Αντί να εξαντλεί τα αποθέματα του οργανισμού, ο ασθενής μαθαίνει να κατανέμει την ενέργειά του μέσα στην ημέρα, να αναγνωρίζει τα προσωπικά του όρια και να προλαμβάνει τις εξάρσεις των συμπτωμάτων.

Οι ειδικοί αποκαλούν αυτή τη στρατηγική “pacing”, μια μέθοδο που έχει ενσωματωθεί στις κατευθυντήριες οδηγίες πολλών διεθνών επιστημονικών οργανισμών για τη διαχείριση των χρόνιων παθήσεων.

Οι μικρές συνήθειες που έγιναν «θεραπεία»

Η Κέιτι παραδέχεται ότι η αλλαγή δεν έγινε από τη μία ημέρα στην άλλη. «Μακάρι να μπορούσα να πω ότι τα σχεδίασα όλα εξαρχής. Στην πραγματικότητα κατάλαβα τι συνέβαινε μόνο κοιτάζοντας πίσω».

Σιγά σιγά άρχισε να ακολουθεί με συνέπεια τις οδηγίες των γιατρών της. Για το POTS αυτό σήμαινε:

σωστή και σταθερή ενυδάτωση,

αυξημένη πρόσληψη αλατιού όπου αυτό συστήνεται από τον θεράποντα ιατρό,

χρήση καλτσών ή ενδυμάτων συμπίεσης όταν ενδείκνυται,

προγραμματισμένα διαλείμματα μέσα στην ημέρα,

επαρκή χρόνο αποκατάστασης μετά από κάθε απαιτητική δραστηριότητα.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Heart Rhythm Society και της Canadian Cardiovascular Society συμφωνούν ότι η εξατομικευμένη αντιμετώπιση του POTS βασίζεται στον συνδυασμό αλλαγών στον τρόπο ζωής, φυσικής αποκατάστασης και, όπου χρειάζεται, φαρμακευτικής αγωγής.

Παράλληλα, η παρακολούθηση των καθημερινών συμπτωμάτων αποδείχθηκε εξίσου σημαντική: «Στην αρχή πίστευα ότι αν κάποιες αλλαγές στον τρόπο ζωής με βοηθούσαν, τότε ίσως εγώ είχα προκαλέσει την ασθένεια με τις επιλογές μου. Χρειάστηκε χρόνος για να σταματήσω να κατηγορώ τον εαυτό μου».

Η καταγραφή του ύπνου, της διατροφής, της έντασης των συμπτωμάτων και των δραστηριοτήτων βοήθησε την ίδια να αναγνωρίσει ποιοι παράγοντες επιδείνωναν ή βελτίωναν την κατάστασή της.

Η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια – Είναι μέρος της θεραπείας

Οι χρόνιες παθήσεις δεν εξαντλούν μόνο το σώμα. Επιβαρύνουν βαθιά και την ψυχική υγεία.

Μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα με χρόνιες νόσους εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά άγχους, κατάθλιψης και κοινωνικής απομόνωσης σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.

Για τους ανθρώπους που ζουν με POTS, το φορτίο αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς τα συμπτώματα είναι συχνά απρόβλεπτα και αόρατα στους άλλους.

Γι’ αυτό και οι διεθνείς επιστημονικές εταιρείες συνιστούν ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει, όπου χρειάζεται, ψυχολογική υποστήριξη.

Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT), οι τεχνικές ενσυνειδητότητας (Mindfulness), οι τεχνικές διαχείρισης του στρες, αλλά και προσεγγίσεις όπως η θεραπεία μέσω κινήσεων των οφθαλμών (EMDR), μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν το ψυχολογικό βάρος μιας χρόνιας νόσου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτό δεν σημαίνει πως «η ασθένεια είναι ψυχολογική». Σημαίνει ότι η ψυχική ανθεκτικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της συνολικής θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Η δύναμη βρίσκεται στους ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν

Η Κέιτι στράφηκε αρχικά στις διαδικτυακές κοινότητες ασθενών. Σύντομα όμως κατάλαβε ότι πολλές από αυτές ενίσχυαν περισσότερο τον φόβο παρά την ελπίδα. Έτσι επέλεξε κάτι διαφορετικό.

Αναζήτησε ανθρώπους που ζούσαν επίσης με χρόνια νοσήματα, αλλά είχαν βρει τρόπους να διατηρούν μια ζωή με νόημα: «Δεν θαύμαζα την παραγωγικότητά τους. Θαύμαζα τη γαλήνη τους».

Οι επιστήμονες συμφωνούν.

Η κοινωνική υποστήριξη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προστατευτικούς παράγοντες απέναντι στην ψυχική επιβάρυνση των χρόνιων παθήσεων. Η ύπαρξη ενός υποστηρικτικού οικογενειακού, φιλικού ή θεραπευτικού περιβάλλοντος σχετίζεται με καλύτερη ποιότητα ζωής, μικρότερα επίπεδα άγχους και μεγαλύτερη συμμόρφωση στη θεραπεία.

Η αυτοσυμπόνια είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπευτική στάση

Ένα από τα δυσκολότερα μαθήματα ήταν να πάψει να θεωρεί τις κακές ημέρες προσωπική αποτυχία: «Έμαθα να σταματώ να αντιμετωπίζω μία εβδομάδα έξαρσης των συμπτωμάτων σαν ήττα. Η πρόοδος δεν είναι ποτέ γραμμική».

Σήμερα, η έννοια της αυτοσυμπόνιας (self-compassion) αποτελεί αντικείμενο δεκάδων επιστημονικών μελετών.

Η ερευνήτρια Kristin Neff, πρωτοπόρος στον τομέα αυτό, έχει δείξει ότι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους με κατανόηση αντί για αυστηρή αυτοκριτική εμφανίζουν καλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα, χαμηλότερα επίπεδα στρες και μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα απέναντι στις δυσκολίες της ζωής.

Στις χρόνιες παθήσεις, η αυτοσυμπόνια δεν είναι ένδειξη αδυναμίας: είναι εργαλείο επιβίωσης.

Η χαρά δεν μετριέται σε λίστες υποχρεώσεων

Η Κέιτι ανακάλυψε ξανά τη δημιουργικότητα:

Η συγγραφή.

Η μουσική.

Η ζωγραφική.

Μικρές καθημερινές δραστηριότητες που δεν είχαν στόχο την παραγωγή αποτελέσματος.

Είχαν στόχο τη χαρά: «Τα δημιουργικά χόμπι δεν χρειάζεται να μοιάζουν με παραγωγικότητα. Πρέπει να μοιάζουν με εκπλήρωση».

Και ίσως αυτή να είναι η σημαντικότερη υπενθύμιση μιας κοινωνίας που έχει μάθει να αποτιμά τα πάντα με δείκτες απόδοσης.

Το πραγματικό μάθημα μιας χρόνιας ασθένειας

Η εμπειρία της Κέιτι δεν αφορά μόνο όσους ζουν με POTS. Αφορά κάθε άνθρωπο που αναγκάστηκε κάποια στιγμή να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του εξαιτίας μιας χρόνιας πάθησης.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), τα χρόνια νοσήματα ευθύνονται για σχεδόν το 74% των θανάτων παγκοσμίως, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι ζουν επί δεκαετίες με ασθένειες που απαιτούν καθημερινή προσαρμογή και συνεχή φροντίδα.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα ενήλικες δηλώνουν ότι πάσχουν από τουλάχιστον ένα χρόνιο νόσημα, γεγονός που καθιστά τη διαχείριση της χρόνιας ασθένειας ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα δημόσιας υγείας.

Ίσως, τελικά, η μεγαλύτερη αλλαγή που φέρνει μια χρόνια ασθένεια να μην είναι οι περιορισμοί που επιβάλλει στο σώμα. Είναι ότι μας υποχρεώνει να απαντήσουμε σε μια ερώτηση που αποφεύγουμε όσο είμαστε υγιείς: Αξίζουμε μόνο όταν παράγουμε; Ή η αξία μας παραμένει αναλλοίωτη ακόμη και όταν το σώμα μάς ζητά να σταματήσουμε;

Η Κέιτι βρήκε τη δική της απάντηση. Έπαψε να μετρά τις ημέρες της με όσα πρόλαβε να κάνει. Άρχισε να τις μετρά με όσα κατάφερε να ζήσει. Και ίσως αυτή να είναι η πιο δύσκολη, αλλά και η πιο απελευθερωτική μορφή επιτυχίας.