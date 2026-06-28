Συνεχίζεται η περιοδεία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στα Δωδεκάνησα, με επίκεντρο τη Ρόδο.

Ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφθηκε απόψε το χωριό Καλυθιές, όπου είχε σειρά επαφών και συναντήσεων με εκπροσώπους του τουριστικού, επιχειρηματικού και εμπορικού κλάδου, επιχειρηματίες, πολίτες και εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα, συζητώντας μαζί τους τα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και την τουριστική οικονομία του νησιού.

Συνοδεύεται από τον βουλευτή Δωδεκανήσου Γιώργο Νικητιάδη, τον βουλευτή Δημήτρη Μάντζο, τον γραμματέα οργανωτικού Ηρακλή Δρούλια, τον συντονιστή της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα Παναγιώτη Μπουλιέρη, καθώς επίσης και πολλά τοπικά στελέχη.

Η περιοδεία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες, καθώς αύριο, Δευτέρα, θα μεταβεί στην Κάσο, ενώ την Τρίτη θα επισκεφθεί την Κάρπαθο, στο πλαίσιο των επαφών του με κατοίκους, φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η επίσκεψη εντάσσεται στον κύκλο περιοδειών που πραγματοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης σε νησιωτικές περιοχές της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της νησιωτικότητας, της ανάπτυξης και της καθημερινότητας των κατοίκων.