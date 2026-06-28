Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (28.06.26) στις αστυνομικές Αρχές της Πάτρας, έπειτα από τον εντοπισμό σορού γυναίκας αγνώστων στοιχείων σε διαμέρισμα επί της οδού Ευσεβίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24, η σορός της βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ παρουσία ιατροδικαστή διενεργήθηκε αυτοψία στο χώρο.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο, οι αστυνομικές

Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τη γυναίκα και να διακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός της.