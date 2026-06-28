Δύο ξεχωριστά περιστατικά διάσωσης καταγράφηκαν το Σάββατο (28/6) στη Λήμνο, όταν οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν στα ανοιχτά ένα ζευγάρι τουριστών που έκανε SUP, αλλά και ένα μικρό παιδί που βρισκόταν πάνω σε φουσκωτό στρώμα.

Σύμφωνα με το Limnoslive το πιο σοβαρό συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή του Παρθενόμυτου, όπου ζευγάρι τουριστών από τη Βουλγαρία βγήκε στη θάλασσα με δύο σανίδες όρθιας κωπηλασίας (SUP). Ωστόσο, οι δυνατοί άνεμοι τους απομάκρυναν γρήγορα από την ακτή, με αποτέλεσμα να βρεθούν σε δύσκολη θέση.

Λουόμενος που αντιλήφθηκε το περιστατικό ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό, το οποίο κινητοποιήθηκε άμεσα και οργάνωσε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε απομακρυνθεί από τον σύζυγό της, είχε χάσει τη σανίδα της και βρισκόταν μέσα στη θάλασσα χωρίς μέσο επίπλευσης, παρουσιάζοντας μάλιστα σημάδια υποθερμίας. Ο άνδρας διατηρούσε ακόμη τη σανίδα του και μεταφέρθηκε με ασφάλεια μαζί με αυτήν.

Λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε και δεύτερο περιστατικό στην παραλία του Πλατύ, όταν ένα μικρό παιδί που βρισκόταν πάνω σε φουσκωτό στρώμα παρασύρθηκε προς τα ανοιχτά εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους λουόμενους, ενώ ειδοποιήθηκε άμεσα το Λιμενικό. Την ίδια στιγμή, πολίτης που βρισκόταν στην περιοχή έσπευσε να βοηθήσει και κατάφερε να προσεγγίσει το παιδί, μεταφέροντάς το με ασφάλεια πίσω στην ακτή πριν χρειαστεί περαιτέρω επέμβαση των Αρχών.