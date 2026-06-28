Ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν εξαιρετικός στο Piraeus Long Jumb παίρνοντας τη νίκη με 8,39μ. και στις δηλώσεις του τόνισε πως πιστεύει ότι θα κερδίσει και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης στο άλμα εις μήκος έκανε δύο φορές ρεκόρ αγώνα… πετώντας αρχικά στα 8,36μ. και στη συνέχεια στα 8,39μ. και απόλαυσε τον αγώνα, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις του.

«Ήταν απίστευτος αγώνας, πηδήξαμε τόσα άτομα 8 μέτρα, ελπίζω ο κόσμος να το χάρηκε», είπε αρχικά και συνέχισε: «Είναι η καλύτερη επίδοσή μου σε αγώνα street. Δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή, όπως όλοι νομίζω. Πρέπει να το βρεις λίγο, γιατί δεν είναι κανονικό στάδιο, αλλά όλα καλά. Έκανα κάτι δικά μου λάθη στην προσγείωση, αυτό δεν μου άρεσε».

Τέλος, σε ερώτηση για το τι θα πρέπει να περιμένει ο κόσμος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, απάντησε: «Έχω κι άλλους αγώνες μπροστά μου, πιστεύω ότι θα κερδίσω στο Ευρωπαϊκό».