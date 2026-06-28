Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη συνοδεύονται από ένα ακόμη εντυπωσιακό φαινόμενο, αυτή τη φορά στις θάλασσες της Μεσογείου. Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, η δυτική και κεντρική Μεσόγειος βιώνουν έναν ιδιαίτερα ισχυρό θαλάσσιο καύσωνα, την ώρα που το Αιγαίο ακολουθεί εντελώς διαφορετική πορεία.

Κατά την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, ενώ η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ακόμη παρατεταμένο ατμοσφαιρικό καύσωνα και εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας στη δυτική και κεντρική Μεσόγειο παρουσιάζει εκ νέου έντονες θετικές αποκλίσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, η επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας βρίσκεται κατά τόπους από 2,5 έως και 6,3 βαθμούς Κελσίου υψηλότερα σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου αναφοράς 1991-2020. Οι τιμές αυτές αποτυπώνουν την εξέλιξη ενός ιδιαίτερα ισχυρού θαλάσσιου καύσωνα, με τη θερμοκρασία των νερών να φτάνει ακόμη και τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι δορυφορικές μετρήσεις δείχνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες στη δυτική Μεσόγειο αποτελούν συνέχεια της ανοδικής πορείας που καταγράφεται στην περιοχή τους τελευταίους μήνες. Από περίπου 16 βαθμούς Κελσίου στις αρχές του 2026, η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας έχει ανέλθει σήμερα στους 25,2 βαθμούς, επίπεδο που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα τόσο για το τρέχον έτος όσο και για την εποχή.

Διαφορετική είναι η εικόνα στην ανατολική Μεσόγειο, όπου οι θετικές αποκλίσεις είναι αισθητά πιο περιορισμένες και κυμαίνονται περίπου στον έναν βαθμό Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο της εποχής. Ακόμη πιο ξεχωριστή είναι η περίπτωση του Αιγαίου, το οποίο αποκλίνει από τη γενικότερη εικόνα της Μεσογείου, καθώς καταγράφει αρνητικές αποκλίσεις της επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας, περίπου έναν βαθμό Κελσίου χαμηλότερα από τον κλιματικό μέσο όρο.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Σάκης Αρναούτογλου, «Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι το Αιγαίο αποτελεί φέτος μια αξιοσημείωτη εξαίρεση, με τα επιφανειακά του νερά ελαφρώς ψυχρότερα από τον μέσο όρο της εποχής!!!».

Ολόκληρη η ανάρτηση του μετεωρολόγου:

«Ισχυρός Θαλάσσιος Καύσωνας στη δυτική και κεντρική Μεσόγειο τον Ιούνιο του 2026 – Οχι όμως στο Αιγαιο!!!

Την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, και ενώ ένας ακόμη παρατεταμένος ατμοσφαιρικός καύσωνας επηρεάζει τη Δυτική Ευρώπη, με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, η επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας στη Δυτική και κεντρική Μεσόγειο καταγράφει για ακόμη μία φορά έντονα θετικές αποκλίσεις.

Συγκεκριμένα, η επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας κυμαίνεται τοπικά από 2,5 έως 6,3°C πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου αναφοράς 1991–2020, υποδηλώνοντας την παρουσία ενός ιδιαίτερα ισχυρού θαλάσσιου καύσωνα με θερμοκρασίες έως 28°C.

Σύμφωνα με δορυφορικές μετρήσεις, οι αυξημένες θερμοκρασίες στη Δυτική Μεσόγειο εντάσσονται στην ανοδική τάση που παρατηρείται στην περιοχή τους τελευταίους μήνες. Η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας έχει αυξηθεί από περίπου 16°C στις αρχές του έτους σε 25,2°C σήμερα, τιμή που συγκαταλέγεται στις υψηλότερες τόσο για το 2026 μέχρι στιγμής όσο και για την εποχή.

Αντίθετα, η Ανατολική Μεσόγειος εμφανίζει ηπιότερες θετικές αποκλίσεις, περίπου +1°C πάνω από τον μέσο όρο της εποχής, ενώ το Αιγαίο διαφοροποιείται από το σύνολο σχεδόν της Μεσογείου, καταγράφοντας αρνητικές αποκλίσεις της επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας, της τάξης του 1°C κάτω από τον κλιματικό μέσο όρο. (Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι το Αιγαίο αποτελεί φέτος μια αξιοσημείωτη εξαίρεση, με τα επιφανειακά του νερά ελαφρώς ψυχρότερα από τον μέσο όρο της εποχής!!!)».