Ο ακραίος καύσωνας που έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους στη δυτική Ευρώπη επεκτείνεται πλέον ανατολικότερα, με τη Γερμανία και την Ιταλία να βιώνουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες το Σάββατο. Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, καταρρίπτοντας ιστορικά ρεκόρ, ενώ το κύμα ζέστης αναμένεται να συνεχίσει την πορεία του προς την Πολωνία, αφού προηγουμένως επηρέασε τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ελβετία και τη Γερμανία.

Η Δανία κατέγραψε το υψηλότερο επίπεδο θερμοκρασίας στην ιστορία των μετρήσεών της. Σύμφωνα με το Δανικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο, η θερμοκρασία έφτασε τους 36,6 βαθμούς Κελσίου βόρεια της πόλης Οντένσε, καταγράφοντας την πιο ζεστή ημέρα από την έναρξη των μετρήσεων το 1874.

Παράλληλα, η Σλοβακία επιβεβαίωσε ότι η νύχτα της Παρασκευής ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 26,3 βαθμούς Κελσίου.

Θάνατοι από πνιγμούς και ακραίες θερμοκρασίες

Στη Βρετανία, ένας έφηβος, δύο άνδρες και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο, όταν αντιμετώπισαν δυσκολίες ενώ κολυμπούσαν σε ανοιχτά νερά. Μαζί με έναν ακόμη θάνατο την Παρασκευή και έναν την προηγούμενη Τετάρτη, ο συνολικός αριθμός των πνιγμών κατά τη διάρκεια του πρόσφατου καύσωνα ανέρχεται σε έξι.

Κατά το κύμα καύσωνα του Μαΐου, τουλάχιστον 15 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στη Βρετανία σε περιστατικά που σχετίζονταν με το νερό.

Την ίδια στιγμή, επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο κύμα καύσωνα θα ήταν πρακτικά αδύνατο χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική κρίση, η οποία έχει καταστήσει τις νυχτερινές θερμοκρασίες αυτής της εβδομάδας 100 φορές πιθανότερες σε σχέση με ό,τι ίσχυε πριν από δύο δεκαετίες.

Θερμοκρασίες έως και 42 βαθμούς στη Γερμανία

Ο μετεωρολόγος Κάρστεν Μπραντ από την ιστοσελίδα πρόγνωσης καιρού Donnerwetter δήλωσε ότι ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Γερμανίας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, κοντά στην πόλη Ζάαρμπρικεν, στα σύνορα με τη Γαλλία, καταγράφηκε την Παρασκευή προκαταρκτική θερμοκρασία 41,3 βαθμών Κελσίου, η οποία αποτελεί νέο εθνικό ρεκόρ.

Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις ακραίας ζέστης σχεδόν για ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για θερμοκρασίες γύρω στους 36 βαθμούς σε όλη τη χώρα, με τοπικά μέγιστα που ενδέχεται να φτάσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Δεκάδες νεκροί στη Γαλλία και κόκκινος συναγερμός στην Ιταλία

Στη Γαλλία, δεκάδες άνθρωποι, τόσο νέοι όσο και ηλικιωμένοι, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Οι θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οδήγησαν στην επιβολή απαγορεύσεων στην κατανάλωση αλκοόλ, στην αναστολή λειτουργίας σχολείων και στην αναβολή υπαίθριων εκδηλώσεων.

Στην Ιταλία, το υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για 18 πόλεις, μεταξύ των οποίων το Μιλάνο, η Ρώμη, το Τορίνο, η Βενετία, η Γένοβα, η Φλωρεντία και η Μπολόνια, τόσο για το Σάββατο όσο και για την Κυριακή. Σε ορισμένες περιοχές η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Το γραφείο του πρωθυπουργού της Γαλλίας ανέφερε ότι, παρότι το κύμα καύσωνα αρχίζει να υποχωρεί, η πίεση στο σύστημα υγείας θα συνεχιστεί και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία θα παραμείνουν αυξημένες για αρκετές ακόμη ημέρες.

Προβλήματα σε μεταφορές, υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, οι αναφορές για δασικές πυρκαγιές είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, εξαιτίας του καύσωνα.

Παράλληλα, αρκετοί φορείς παροχής δημόσιων υπηρεσιών επιχείρησαν να μειώσουν την κυκλοφορία, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για ζημιές στις υποδομές, όπως παραμορφώσεις σε δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές.

Η γερμανική σιδηροδρομική εταιρεία Deutsche Bahn επέτρεψε στους επιβάτες να ακυρώσουν χωρίς επιβάρυνση τα εισιτήρια για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Η εταιρεία ανέφερε ότι οι υποδομές της δέχονται ιδιαίτερα μεγάλη πίεση λόγω της έντονης ηλιοφάνειας, αλλά και των πρόσθετων κινδύνων που προκαλούν οι καταιγίδες και οι δασικές πυρκαγιές στα συστήματα σηματοδότησης, στις γραμμές και στα εναέρια καλώδια.

Κοντά στο Αμβούργο, η βασική λωρίδα κυκλοφορίας σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου A7 έκλεισε, αφού η υπερβολική ζέστη προκάλεσε ρωγμές στην άσφαλτο.

Αναβολές εκδηλώσεων και περιορισμοί λόγω της ζέστης

Η έναρξη της πορείας υπερηφάνειας στο Μιλάνο καθυστέρησε ώστε να αποφευχθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας.

Παράλληλα, οι διοργανωτές του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τριάθλου Ironman μεγάλης απόστασης, που διεξάγεται την Κυριακή στη Φρανκφούρτη, ανακοίνωσαν ότι μειώθηκαν οι διαδρομές της ποδηλασίας και του τρεξίματος λόγω του καύσωνα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Γερμανικής Ένωσης Πόλεων και Δήμων, Αντρέ Μπέργκεγκερ, κάλεσε τους πολίτες να χρησιμοποιούν το νερό με φειδώ, σημειώνοντας ότι οι τοπικές αρχές θα πρέπει να προχωρούν σε απαγορεύσεις μόνο εφόσον δεν αποδίδει η εθελοντική συνεργασία των πολιτών.

Ζημιές σε υποδομές, γεωργία και πολιτιστικά μνημεία

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η πιο ακραία φάση του καύσωνα θα αρχίσει να υποχωρεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ για την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες.

Ο καύσωνας έχει ήδη προκαλέσει το κλείσιμο πολιτιστικών μνημείων σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, έχει πλήξει τον αγροτικό τομέα και έχει επιβαρύνει τη λειτουργία ορισμένων νοσοκομείων.

Σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor, οι θερμοκρασίες έφτασαν έως και 18 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Το φαινόμενο αποδίδεται στο λεγόμενο «omega block», κατά το οποίο θερμές αέριες μάζες εγκλωβίζονται πάνω από συγκεκριμένες περιοχές για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ψυχρότερος αέρας παραμένει στις παρυφές τους.

Η ζήτηση για ηλεκτρικούς ανεμιστήρες έχει εκτοξευθεί, ενώ ασιατικές εταιρείες κατασκευής κλιματιστικών καταγράφουν σημαντική αύξηση των πωλήσεών τους στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα, μεγάλο μέρος των κατοικιών στη βόρεια Ευρώπη έχει κατασκευαστεί ώστε να διατηρεί τη θερμότητα στο εσωτερικό του και όχι για να αντέχει σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες.