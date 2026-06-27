Για τελευταία φορά για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν βρέθηκαν στον αέρα οι «Μαμά-δες» το μεσημέρι του Σαββάτου μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ, με τη Ζωή Κρονάκη να αποχαιρετά συγκινημένη το τηλεοπτικό κοινό.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη συναισθηματική της φόρτιση, καθώς η εκπομπή αποτελεί ένα πρότζεκτ που ξεκίνησε από δική της έμπνευση, ήδη από την περίοδο της εγκυμοσύνης της, και εξελίχθηκε σε μια αγαπημένη τηλεοπτική συντροφιά για χιλιάδες οικογένειες.

«Το να βρίσκομαι σήμερα στο τιμόνι της παρουσίασης είναι ιδιαίτερα συγκινητικό για μένα. Κάποιοι γνωρίζετε ότι όλο αυτό ξεκίνησε ως μια δική μου ιδέα, ήδη από την περίοδο της εγκυμοσύνης μου. Η ιδέα έγινε εκπομπή και όλα αυτά τα χρόνια συντρόφευσε οικογένειες, μας ενημέρωσε, μας συγκίνησε και μας έκανε να νιώσουμε πολλά πράγματα», ανέφερε αρχικά η Ζωή Κρονάκη.

Η ίδια στάθηκε και στη δική της προσωπική διαδρομή ως μητέρα, επισημαίνοντας πως όταν ξεκίνησε η εκπομπή τα παιδιά της ήταν ακόμη πολύ μικρά, ενώ σήμερα έχουν ήδη μπει στην εφηβεία, γεγονός που της επιτρέπει να αντιλαμβάνεται διαφορετικά τις προκλήσεις και τα στάδια της γονεϊκότητας.

Λίγο πριν από το φινάλε της εκπομπής, η παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα με τους τηλεθεατές.

«Ήταν μια χρονιά γεμάτη ιστορίες. Συγκινηθήκαμε, ενημερωθήκαμε και μοιραστήκαμε εμπειρίες μέσα από τις δικές σας ιστορίες, οι οποίες δεν τελειώνουν ποτέ. Αυτό που μπορώ να μεταφέρω από τα χρόνια που είμαι μαμά είναι πως δεν υπάρχει εγχειρίδιο και δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος για να είσαι γονιός».

«Όταν η πρόθεση είναι η αγάπη, τότε είσαι ο τέλειος γονιός για τα παιδιά σου. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι», ευχήθηκε κλείνοντας την εκπομπή.

Υπενθυμίζεται ότι οι «Μαμά-δες» έκαναν πρεμιέρα στην ΕΡΤ2 τον Οκτώβριο του 2020, με τη Ζωή Κρονάκη να βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο τιμόνι της παρουσίασης.