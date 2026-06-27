Ο σύζυγος της Εουτζένια Ροτσέλα, της Ιταλίδας υπουργού Οικογένειας, φέρεται ως αγνοούμενος στη λίμνη Βίκο, που βρίσκεται περίπου 80 χλμ. βορειοδυτικά της Ρώμης, μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Λουίτζι Καβαλάρι επέβαινε σε μια βάρκα μαζί με τη σύζυγό του όταν έπεσε στο νερό χωρίς να εμφανιστεί ξανά στην επιφάνεια.

Δεν έγινε άμεσα σαφές εάν έπεσε στο νερό κατά λάθος ή για να δροσιστεί.

Era in barca con la moglie. Poi si è tuffato per fare il bagno nel lago di Vico e non è più riemerso. I sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri di Viterbo stanno cercando Luigi Cavallari, il marito della ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità… pic.twitter.com/aQHododOhf — Repubblica (@repubblica) June 27, 2026

Αστυνομικοί έσπευσαν αμέσως στο σημείο, όπως και δύτες της πυροσβεστικής υπηρεσίας.