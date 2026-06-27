Όπως έκανε μετά το ματς με το Βέλγιο, έτσι κι έπειτα από αυτό με την Αίγυπτο, το οποίο είχε επεισοδιακό φινάλε, το Ιράν άφησε σημείωμα στα αποδυτήρια του γηπέδου.

Οι Ιρανοί πήγαν στο Μουντιάλ 2026 με στόχο να εκπροσωπήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη χώρα τους λόγω και των όσων γίνονται στη Μέση Ανατολή και έφτασαν μια ανάσα από την εξασφάλιση της πρόκρισης στους «32».

Το γκολ που θα έδινε, στις καθυστερήσεις, τη νίκη επί της Αιγύπτου ακυρώθηκε, η 2η θέση χάθηκε και το Ιράν περιμένει πλέον να ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων για να δει αν θα προκριθεί στους «32» μέσω της 3ης, ακόμη κι αν αυτό δεν γίνει όμως, οι εντυπώσεις που άφησε στα τρία παιχνίδια του ήταν πολύ θετικές.

Πολύ θετική εντύπωση, όμως, προκαλεί και η χειρονομία που έχει καθιερώσει, καθώς οι άνθρωποι της ομάδας άφησαν σημείωμα στα αποδυτήρια του γηπέδου και μετά το ματς με την Αίγυπτο, αναφέροντας τα εξής…

«Ερχόμαστε από το Ιράν. Ερχόμαστε από μια γη που εδώ και χιλιάδες χρόνια τοποθετεί την τιμή πάνω από τη νίκη. Για εμάς, το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς ένας ανταγωνισμός για το αποτέλεσμα. Είναι μια δοκιμασία χαρακτήρα.

Ίσως μπορεί κανείς να κερδίσει βαθμούς με πολλούς τρόπους, όμως ο σεβασμός δεν κατακτάται έτσι. Ίσως μια ομάδα να προχωρήσει παρακάτω, αλλά μόνο μέσω της δικαιοσύνης και της τιμής μπορεί κάποιος να σταθεί με το κεφάλι ψηλά απέναντι στην Ιστορία.

Το fair play δεν είναι απλώς μία γραμμή στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, είναι η ψυχή του παιχνιδιού.

Ευχαριστούμε το Σιάτλ για τη φιλοξενία του. Και ευχαριστούμε όλους τους Ιρανούς που πρόσφεραν την καρδιά τους, τη φωνή τους και ολόκληρη την ύπαρξή τους για το Ιράν.

Ιράν, πάντα με το κεφάλι ψηλά»