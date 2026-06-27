Στην τελική ευθεία έχει μπει το θέμα της μεταγραφής του Αρίτζ Ελουστόντο στον ΠΑΟΚ, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου (27/6) προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιό του και να αρχίσει προπονήσεις.

Ο 32χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός αναδείχθηκε στη Σοσιεδάδ και ποτέ δεν έφυγε από εκεί, μετρώντας συνολικά 313 συμμετοχές με 12 γκολ και 11 ασίστ. Τώρα, όμως, ήρθε η ώρα για μια νέα σελίδα στην καριέρα του, καθώς έχει συμφωνήσει σε όλα με τους «ασπρόμαυρους».

Έχοντας αρκετά κενά στην άμυνα, ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση στον Ελουστόντο καθώς έμεινε ελεύθερος από τη Σοσιεδάδ και η απάντηση ήταν θετική, οπότε αυτός θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Ισπανός στόπερ προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου (27/6) και μετά τις ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα αρχίσει προπονήσεις με την ομάδα στην Ολλανδία.