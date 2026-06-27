Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (27/06), λίγο μετά τις 20:00, σε παραλία των Γουβών στην Κρήτη, όταν ένας 30χρονος Γερμανός τουρίστας παρασύρθηκε από τα ισχυρά κύματα, ενώ κολυμπούσε μαζί με την σύντροφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός μπήκε στη θάλασσα παρά το γεγονός ότι στην παραλία κυμάτιζε κόκκινη σημαία, η οποία απαγορεύει την κολύμβηση λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών. Σημειώνεται ότι ο ναυαγοσώστης είχε αποχωρήσει από την παραλία λίγη ώρα νωρίτερα, όπως προβλέπεται από τις συμβάσεις λειτουργίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης.

Ο 30χρονος αγνόησε τα παραπάνω, βρέθηκε να παλεύει με τα κύματα ενώ άρχισε να παρασύρεται από αυτά και να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια, ενώ η σύντροφός του βρισκόταν σε μικρή απόσταση, χωρίς όμως να μπορεί να τον προσεγγίσει.

Σύμφωνα με το creta24.gr δύο λουόμενοι, ένας Έλληνας και ένας Ρώσος, έσπευσαν από την πρώτη στιγμή να βοηθήσουν με κίνδυνο της ζωής τους, ωστόσο, τα κύματα δεν τους επέτρεπαν να φτάσουν κοντά στον 30χρονο και περιορίζονταν στο να του δίνουν κουράγιο, προσπαθώντας παράλληλα να βρουν τρόπο να τον προσεγγίσουν με ασφάλεια.

Μάλιστα, όπως καταγγέλλει αυτόπτης μάρτυρας στο CRETA24, παρά το γεγονός ότι στην παραλία βρίσκονταν αρκετοί άνθρωποι, ελάχιστοι κινητοποιήθηκαν.

«Έβλεπαν έναν άνθρωπο να πνίγεται και δεν έκανε σχεδόν κανείς τίποτα. Δεν ήξερα πού να απευθυνθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, εμφανώς σοκαρισμένη.

Έπειτα από περίπου 20 λεπτά αγωνιώδους προσπάθειας, ένας συμπατριώτης του 30χρονου βούτηξε στη θάλασσα έχοντας μαζί του σκοινί και σωσίβιο. Με τη συνδρομή του Έλληνα και του Ρώσου που βρίσκονταν ήδη στο σημείο, κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό τον Γερμανό στην ακτή.

Στην παραλία του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε σε σύντομο χρονικό διάστημα και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του αρχικά χαρακτηρίστηκε σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Πηγή εξωτερικής φωτογραφίας creta24.gr