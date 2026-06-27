Ο απολογισμός από τον διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα την Τετάρτη ανέρχεται πλέον σε 1.430 νεκρούς, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ο Ροδρίγκες, αδελφός της μεταβατικής προέδρου της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες, είπε επίσης ότι 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι μετά την καταστροφή, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός ήταν 920 νεκροί.

Έχουν σημειωθεί 430 μετασεισμοί μετά τους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών την Τετάρτη.

Περισσότερες από 70.000 οικογένειες έχουν λάβει βοήθεια από τις αρχές μετά την καταστροφή.

Τρεις ημέρες μετά τους σεισμούς, η τύχη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στη Βενεζουέλα παραμένει ασαφής.