Ένοχο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο έκρινε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερρών τον 16χρονο κατηγορούμενο για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου παραμονές Θεοφανίων του 2026.

Στον 16χρονο επιβλήθηκε κάθειρξη 10 ετών, που είναι η μέγιστη των ποινών.

Την ενοχή του κατηγορούμενου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, άρθρο 299 του Ποινικού Κώδικα, είχε ζητήσει η εισαγγελέας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ήταν παραμονή των Θεοφανίων όταν κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον 16χρονο, που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό, να κινείται μαζί με δύο φίλους του προς την κεντρική πλατεία των Σερρών.

Στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 16χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό είχε παραδεχθεί ότι κατάφερε «δύο με τρεις γροθιές και μία γονατιά» στο θύμα, έπειτα από καβγά που προηγήθηκε, με αφορμή μία κοπέλα.

Όπως επισημαίνεται στην ιατροδικαστική έκθεση, το θύμα έφερε εκτεταμένα τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του. Καταγράφηκαν μώλωπες στο μέτωπο, στα αυτιά, γύρω από τα μάτια, στα χείλη, στο στήθος, στα χέρια, στα δάχτυλα και στα κάτω άκρα.

Επίσης, εντοπίστηκε αποξηραμένο αίμα στη ρινική περιοχή, ενώ διαπιστώθηκαν εκδορές στο σαγόνι, στον λαιμό, στην κλείδα, στον θώρακα, στους αγκώνες, στον καρπό, στην πλάτη και στη μέση.

Τα στοιχεία της δικογραφίας και οι καταθέσεις μαρτύρων φέρεται να συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι ο 17χρονος υιοθέτησε κυρίως αμυντική στάση κατά τη διάρκεια της επίθεσης, χωρίς να προβάλει ουσιαστική αντίσταση.