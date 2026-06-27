Ο Τόνι Πάρκερ είναι ο νέος προπονητής της Βιλερμπάν, η οποία θα ξοδέψει πολλά λεφτά για να παρουσιαστεί πολύ καλύτερη τη νέα σεζόν στη Euroleague.

Η πορεία της γαλλικής ομάδας ήταν απογοητευτική τη φετινή σεζόν, ενόψει της νέας όμως υπάρχουν υψηλές προσδοκίες καθώς θα δοθούν πολλά λεφτά για μεταγραφές και υπάρχει πλέον και νέος προπονητής.

Αυτός είναι ο Πάρκερ, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης της ομάδας, με τη Βιλερμπάν να το ανακοινώνει το Σάββατο (27/6) και τον ίδιο να είναι αποφασισμένος να πετύχει και από αυτή τη θέση, μετά τη σπουδαία καριέρα που έκανε στο NBA με τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

«Όταν ξεκίνησα τη διαδικασία για να γίνω προπονητής, ήμουν περισσότερο επικεντρωμένος στο ΝΒΑ. Όμως, μεταξύ της προσήλωσής μου στη χώρα μου, του γεγονότος ότι η Βιλερμπάν είναι σαν το παιδί μου και της έλευσης του NBA Europe, το να ξεκινήσω από τον αγαπημένο μου σύλλογο έγινε ένα πολύ ελκυστικό εγχείρημα», τόνισε στις δηλώσεις του.