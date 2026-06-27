Ο Δήμος Βερύκιος παραχώρησε δηλώσεις στη συνάδελφό του, Μένια Κούκου και την κάμερα της εκπομπής “Χαμογέλα και πάλι” όπως είδαμε το Σάββατο στο πρόγραμμα του Μεγάλου Καναλιού.

Μεταξύ άλλων, δε, ο έμπειρος δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην “κόντρα” ανάμεσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Γιώργο Λιάγκα αλλά και στην τηλεοπτική συνύπαρξη με τον Δημήτρη Παπανώτα.

Ειδικότερα, ο Δήμος Βερύκιος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ο Γιώργος Λιάγκας και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αγαπιούνται, επίτηδες τα κάνουν οι παλιόγεροι και οι δύο. Γεράσατε βρε, βάλτε μυαλό. Σωστά αυτά που είπε ο Αρναούτογλου. Θα μπορούσα να συνεργαστώ και με τους δύο. Είπαμε, τα ετερώνυμα έλκονται”.

“Και η Χρηστίδου και η Κουτσελίνη και η Τσιμτσιλή και οι παλαιότερες, σαν την Στάη και σαν την Τρέμη για παράδειγμα, έχουν ανδρική αδρεναλίνη. Γι’ αυτό και μπόρεσαν να σταθούν στο σανίδι το τηλεοπτικό, που είναι δύσκολο”.

“Παρακολουθώ την περπατησιά του Δημήτρη Παπανώτα εδώ και δεκαετίες. Με τις εμμονές του, με τις ιδιαιτερότητές του, με τα πάθη του, με τις ευκαιρίες που έχασε. Ο Δημήτρης και εγώ θα προλάβουμε να βγούμε με την παλιά… ΕΣΟ στη σύνταξη” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Δήμος Βερύκιος στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στο MEGA.