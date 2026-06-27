Η Ολλανδία προετοιμάζεται για την αναμέτρηση με το Μαρόκο στους «32» του Μουντιάλ 2026 και το κλίμα έχει βαρύνει πολύ, καθώς τα νέα δεν είναι καθόλου καλά για τον Κόντι Χάκπο.

Ο 27χρονος επιθετικός είχε ανακοινώσει πριν ένα μήνα πως η σύζυγός του περίμενε το δεύτερο παιδί τους, τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν καθόλου καλά… Η Νόα Φαν Ντερ Μπριχ, δυστυχώς, απέβαλε, με την ίδια να ανακοινώνει τα δυσάρεστα νέα μέσω των social media.

«Με ραγισμένη καρδιά, σας ενημερώνουμε ότι ο μικρός μας γιος πέθανε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σας ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξη. Ελάιζα Ράφαελ Χάκπο. Για πάντα ο γιος μας», ανέφερε στο μήνυμά της.

Τα νέα, όπως είναι λογικό, έχουν βαρύνει πάρα πολύ το κλίμα στις τάξεις της Ολλανδίας, η οποία στις 30 Ιουνίου θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο με στόχο τη νίκη που θα τη στείλει στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.