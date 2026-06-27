Το Πράσινο Ακρωτήρι έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ 2026, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη θέση του 8ου ομίλου και την πρόκριση στη φάση των «32» και μαζί του έγραψε ιστορία και ο Βοζίνια.

Ο 40χρονος τερματοφύλακας πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, κρατώντας ανέπαφη την εστία του απέναντι στην Σαουδική Αραβία και κατέγραψε ένα επίτευγμα που τον τοποθετεί δίπλα σε δύο από τους κορυφαίους γκολκίπερ.

Συγκεκριμένα, ο Βοζίνια έγινε ο τρίτος 40χρονος τερματοφύλακας στην ιστορία των Μουντιάλ που διατηρεί περισσότερες από μία φορές το μηδέν στην εστία του, φτάνοντας τον Ντίνο Τζοφ που έκανε το ίδιο το 1982 με την Ιταλία, ενώ ο Πίτερ Σίλτον παραμένει πρώτος με τρεις ανέπαφες εστίες σε Μουντιάλ.

Παράλληλα το Πράσινο Ακρωτήρι έγινε η πρώτη πρωτοεμφανιζόμενη χώρα που προκρίνεται από τη φάση των ομίλων μετά τη Σλοβακία το 2010 και η πρώτη Αφρικανική που το καταφέρνει με το 2006 και την Γκάνα.

Το Πράσινο Ακρωτήρι στη φάση των «32», θα αντιμετωπίσει την Παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.