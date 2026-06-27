Μετά τις ΗΠΑ που έχουν στις σκέψεις τους να ζητήσουν την διοργάνωση του Μουντιάλ του 2038, μια ακόμη χώρα αυτή τη φορά από την Ευρώπη θέλει την ίδια διοργάνωση και αυτή είναι η Γαλλία.

Όπως αναφέρουν στο εξωτερικό σύμφωνα με έκθεση που κατατέθηκε στη Γαλλίδα υπουργό Αθλητισμού, η χώρα θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2038, είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με άλλη ευρωπαϊκή χώρα, πιθανότατα τη Γερμανία.

Το βασικό επιχείρημα για να διεκδικήσει η Γαλλία το Μουντιάλ του 2038 είναι ότι παραμένει μία από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που διαθέτει ήδη τις απαραίτητες υποδομές για να οργανώσει μόνη της ένα τόσο μεγάλο αθλητικό γεγονός.

Να θυμίσουμε πως το φετινό Μουντιάλ 2026 είναι σε εξέλιξη σε τρεις χώρες, ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, το Μουντιάλ 2030 θα διεξαχθεί σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, ενώ αγώνες θα διεξαχθούν επίσης σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη και το Μουντιάλ 2034 θα γίνει στη Σαουδική Αραβία.